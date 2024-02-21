Свидетельства жестокости людей: у берегов Гренландии покоятся киты, освежеванные охотниками

Исследователи показали жуткое фото пары китов, покоящихся на морском дне после того, как охотники у Гренландии сняли с них кожу, жир и мясо.

Фото, сделанное Алексом Доусоном у побережья Гренландии, победило в конкурсе "Подводный фотограф 2024 года" после того, как была выбрана из более чем 6500 заявок. На жутком изображении видны последствия китобойного помысла: тела двух китов, покоящихся в своей водной могиле на дне океана, пишет Live Science.

По словам председателя комиссии конкурса Алеса Мастарда, фото под названием "Китовые кости" было выбрано победителем, так как оно заставляет людей задуматься о "влиянии человечества на самых великих существ Земли".

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Сам автор фото Алекс Доусон из Швеции, но фото было сделано у Тасиилака в Гренландии — городка с населением всего около 2000 человек и расположенного у побережья Северной Атлантики, примерно в 106 километрах к югу от полярного круга. На кадре видно, как дайвер приближается к одному из двух скелетов кита сверху, с просветом во льду наверху и фонариком, освещающим кости.

Известно, что автор снимка запечатлел скелеты двух полосатиков, которые пали жертвами охоты китобоев у берегов Гренландии. Охотники вытащили тела китов на берег, сняли с них кожу, жир и мясо, а затем вернули обратно в море, где они и покоятся на мелководье и являются пищей для морских беспозвоночных.

Маленькие полосатики считаются самыми маленькими из усатых китов, вида который питается, просеивая планктон через систему усов во рту. Обыкновенные полосатики (Balaenoptera acutorostrata) сегодня занесены в Красный список как вызывающие наименьшее беспокойство. Дело в том, что китобои ранее считали их слишком быстрыми из-за их относительно миниатюрных размеров, а потому на них охотились лишь тогда, когда численность других более крупных видов истощалась.

Отметим, что китобойный промысел был прекращен в 1980-х годах, однако некоторые местные поселения до сих пор убивают китов во время ежегодной охоты. Статистика свидетельствует о том, что в восточной Гренландии от рук охотников умирает в среднем девять малых полосатиков. Известно, что в сезон охоты местные охотники приносят добычу и делятся ею друг с другом. Во время отлива семьи приходят на побережье, чтобы срезать с китов кожу, жир и мясо.

В результате почти весь кит съедается коренными жителями, а во время следующего отлива скелет отправляют обратно в океан. Именно поэтому останки китов в этом регионе можно обнаружить на мелководье, где другие морские обитатели могут питаться скелетами огромных обитателей морей годами.

Исследователи также отмечают, что популяция полосатиков в Северной Атлантике сегодня считается относительно стабильной и насчитывает более 100 000 особей.

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