Купец из Венеции положил начало десятичной системы: за 150 лет до известного математика

Ученые обнаружили раннее использование десятичного разделителя, что положило начало современной математике.

Исследования историка математики из Университета Тринити-Вестер показало, что десятичный разделитель впервые был использован купцом из Венеции. Это произошло за 150 лет до того, как десятичный разделитель использовал в своей работе известный математик и астроном Христофор Клавиус, пишет Phys.org.

Невероятное открытие сделал автор исследования Глен Ван Браммелен. По его словам, именно появление десятичного разделителя и привело к развитию десятичной системы. Такой прорыв сделал работу с дробями такой же легкой, как и с целыми числами.

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Отмечается, что десятичный разделитель – это знак, используемый для разделения целой и дробной частей.

До недавнего открытия считалось, что самым ранним известным использованием десятичного разделителя принадлежало Христофору Клавиусу. Десятичный разделитель появился в работе Клавиуса по созданию астрономических таблиц. Эта его работа была опубликована в 1593 году.

В это же время, ученые обнаружили разделяющий знак в некоторых числах в рукописи Джованни Бьянкини, которая была датирована 1440-ми годами.

В одном из примеров Бьянкини написал 10,4, а затем умножил его на 8 так же, как это делается в современной математике. Таком образом, сделанное открытие, говорит о том, что десятичный разделитель появился примерно на 150 лет раньше, чем принято считать.

Известно, что на протяжении долгих лет Бьянкини работал торговцем в Венеции, а после занимал административную должность в крупном поместье, принадлежавшем влиятельной семье д'Эсте. На своей должности он заведовал активами и инвестициями семьи, что дало ему хороший математический опыт.

Кроме этого, Бьянкини публиковал тексты по астрономии, в которых составлял графики движения планет и предсказывал, когда произойдут затмения.

Результаты открытия показали, что Бьянкини сыграл важнейшую роль в развитии основ математики, чем считалось ранее.

Исследователи отмечают, что Бьянкини, занимаясь торговлей, побывал в разных странах, в том числе исламского мира. Тогда в этих странах активно разрабатывались математические концепции, что могло повлиять на подходы самого Бьянкини.

Напомним, исследователи рассказали, как появилась математика. Корни этой науки можно отследить благодаря кости Ишанго, артефакту, которому более 20 тысяч лет.