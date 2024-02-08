Зарождение математики: исследователи рассказали, как появилась эта наука (фото)

Корни этой науки можно отследить благодаря кости Ишанго, артефакту, которому более 20 тысяч лет. Именно он является древнейшим математическим объектом, о котором нам известно.

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Математика, которую часто называют королевой наук, имеет богатую историю, насчитывающую десятки тысяч лет. За абстрактными теоремами и уравнениями, с которыми мы сталкиваемся сегодня, корни математики уходят глубоко в древние цивилизации, пишет IFLScience.

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История математики начинается не с римских императоров или греческих философов, а с небольшого артефакта каменного века, известного как кость Ишанго. Эта неприметная 10-сантиметровая кость, украшенная тщательно сделанными насечками, содержит ключ к пониманию первых следов математического мышления.

Вместо случайного расположения, насечки обнаруживают числовые паттерны, такие как простые числа и обозначения умножения на 2. Созданная между 20 000 и 25 000 лет назад, кость Ишанго является древнейшим подтвержденным математическим объектом, а ее создатель — древнейшим известным нам математиком.

В отличие от математиков, которых мы встречаем в учебниках, этот древний новатор не оставил после себя теорем или письменных записей. Вместо этого они занимались тем, что математики называют протоматематикой — формой математической деятельности, которая основывалась на необходимости считать и записывать числа еще до появления письменности.

Кость Ишанго на выставке в Королевском бельгийском институте естественных наук Фото: Wikimedia Commons

В Древнем Египте математика играла решающую роль в повседневной жизни цивилизации. Около 3000 года до н. э. египтяне разработали десятичную систему счисления для облегчения сельскохозяйственных и административных задач. Великая пирамида в Гизе, построенная около 2650 г. до н. э., является свидетельством передовых математических знаний египтян, причем некоторые считают, что она была спроектирована с учетом конкретных математических констант.

Папирус Райнда, датируемый вторым промежуточным периодом Египта, знакомит нас с Ахмесом, самым первым известным автором учебника по математике. Хотя Ахмес, возможно, не был профессиональным математиком, его работа охватывает арифметику, геометрию и примитивную алгебру, демонстрируя математические знания своего времени.

Стоит отметить вавилонян, которые около 1600 года до н. э. переплели математику с астрономией. Их систематическое документирование небесных явлений, обусловленное потребностью в точных астрономических прогнозах, стало важной вехой в математической традиции.

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Возвращаясь к кости Ишанго, неизвестно зачем ее создали: некоторые ученые считают ее частью математической игры, а другие что это своеобразный календарь. Однако существует еще один похожий артефакт, кость Лебомбо, которая возможно тоже является математическим объектом, однако у ученых нет четкой уверенности об этой вещи.

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