Зародження математики: дослідники розповіли, як з'явилася ця наука (фото)

Коріння цієї науки можна відстежити завдяки кістці Ішанго, артефакту, якому понад 20 тисяч років. Саме він є найдавнішим математичним об’єктом, про який нам відомо.

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Математика, яку часто називають королевою наук, має багату історію, що налічує десятки тисяч років. За абстрактними теоремами та рівняннями, з якими ми стикаємося сьогодні, коріння математики сягає глибоко в стародавні цивілізації, пише IFLScience.

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Історія математики починається не з римських імператорів чи грецьких філософів, а з невеликого артефакту кам'яного віку, відомого як кістка Ішанго. Ця непримітна 10-сантиметрова кістка, прикрашена ретельно зробленими насічками, містить ключ до розуміння найперших слідів математичного мислення.

Замість випадкового розташування, насічки виявляють числові патерни, такі як прості числа та позначення множення на 2. Створена між 20 000 та 25 000 років тому, кістка Ішанго є найдавнішим підтвердженим математичним об'єктом, а її творець — найдавнішим відомим нам математиком.

На відміну від математиків, яких ми зустрічаємо в підручниках, цей стародавній новатор не залишив по собі теорем чи письмових записів. Натомість вони займалися тим, що математики називають протоматематикою — формою математичної діяльності, яка ґрунтувалася на потребі рахувати та записувати числа ще до появи писемності.

Кістка Ішанго на виставці в Королівському бельгійському інституті природничих наук Фото: Wikimedia Commons

У Стародавньому Єгипті математика відігравала вирішальну роль у повсякденному житті цивілізації. Близько 3000 року до н. е. єгиптяни розробили десяткову систему числення для полегшення сільськогосподарських та адміністративних завдань. Велика піраміда в Гізі, побудована близько 2650 р. до н. е., є свідченням передових математичних знань єгиптян, причому дехто вважає, що вона була спроектована з урахуванням конкретних математичних констант.

Папірус Райнда, що датується другим проміжним періодом Єгипту, знайомить нас з Ахмесом, найпершим відомим автором підручника з математики. Хоча Ахмес, можливо, не був професійним математиком, його робота охоплює арифметику, геометрію і примітивну алгебру, демонструючи математичні знання свого часу.

Варто відзначити вавилонян, які близько 1600 року до н. е. переплели математику з астрономією. Їхнє систематичне документування небесних явищ, зумовлене потребою в точних астрономічних прогнозах, стало важливою віхою в математичній традиції.

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Повертаючись до кістки Ішанго, невідомо навіщо її створили: деякі вчені вважають її частиною математичної гри, а інші що це своєрідний календар. Проте існує ще один схожий артефакт, кістка Лебомбо, яка можливо теж є математичним об'єктом, проте у вчених немає чіткої впевненості про цю річ.

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