Життя всього Всесвіту не вистачить для того, щоб мавпи надрукували Шекспіра

Учені вирішили перевірити відомий уявний експеримент під назвою Теорема про нескінченних мавп.

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Цікавий уявний експеримент стверджує, що якщо взяти достатню кількість мавп і посадити їх перед друкарськими машинками, давши достатньо часу, зрештою вони зможуть відтворити твори Шекспіра, пише ScienceAlert.

Такий уявний експеримент називається Теоремою про нескінченних мавп. У його основі лежить ідея про те, що сукупність випадкових подій у кінцевому підсумку може створити щось, що має сенс.

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Математики із Сіднейського технологічного університету Стівен Вудкок і Джей Фаллетта вирішили перевірити теорему. Їхні висновки показали, що навіть життя всього Всесвіту не вистачить для того, щоб послідовність натиснутих клавіш склалася в текст Гамлета.

"Теорема про нескінченних мавп розглядає тільки умови з нескінченною межею, або з нескінченною кількістю мавп, або з необмеженою кількістю часу. Ми ж вирішили прийняти умови, в яких заданий рядок літер буде набраний скінченним числом мавп протягом скінченного періоду часу, який відповідає оцінкам тривалості життя нашого Всесвіту", — каже Вудкок.

На думку вчених, саме такий формат більше відповідає експерименту, який можна було б провести в реальному світі.

Розрахунки були зроблені з різною кількістю мавп від 1 до 200 тис., що відповідає чисельності поточної популяції шимпанзе на Землі. Вони повинні були друкувати зі швидкістю одне натискання клавіші на секунду протягом одного гугола років. Учені припускають, що саме стільки проіснує наш Всесвіт, поки не зазнає Великого замерзання.

Змінюючи ці змінні автори дослідження змогли виконати розрахунки того, скільки часу піде на створення різних робіт у різних часових рамках.

Дослідники дійшли висновку, що один шимпанзе, який друкуватиме на 30-клавішній клавіатурі, матиме лише 5-відсотковий шанс надрукувати слово "банан" протягом усього свого життя.

Чи можуть 200 тис. шимпанзе за гугол років надрукувати всі 884 647 слів із творів Шекспіра? Для цього просто не вистачить часу. Імовірність становить 6,4 x 10-7448254, що майже дорівнює нулю.

Дуже пощастить, якщо мавпи надрукують текст дитячої книжки обсягом 1800 слів до кінця життя Всесвіту. Розрахунки команди показують імовірність 6,4 x 10-15043 для цього.

Проведене дослідження класифікує Теорема про нескінченних мавп як парадокс, у яких нескінченні та кінцеві сценарії мають прямо суперечливі результати.

Нагадаємо, чому інформаційний парадокс Гокінга не дає спокою фізикам. Цей парадокс є великим головним болем для сучасних фізиків.