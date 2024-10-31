Жизни всей Вселенной не хватит для того, чтобы обезьяны напечатали Шекспира

Ученые решили проверить известный мысленный эксперимент под названием Теорема о бесконечных обезьянах.

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Интересный мысленный эксперимент утверждает, что если взять достаточное количество обезьян и посадить их перед пишущими машинками, дав достаточно времени, в конечном итоге они смогут воспроизвести произведения Шекспира, пишет ScienceAlert.

Такой мысленный эксперимент называется Теоремой о бесконечных обезьянах. В его основе лежит идея о том, что совокупность случайных событий в конечном итоге может создать нечто имеющее смысл.

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Математики из Сиднейского технологического университета Стивен Вудкок и Джей Фаллетта решили проверить теорему. Их выводы показали, что даже жизнь всей Вселенной не хватит для того, чтобы последовательность нажатых клавиш сложилась в текст Гамлета.

"Теорема о бесконечных обезьянах рассматривает только условия с бесконечным пределом, либо с бесконечным количеством обезьян, либо с неограниченным количеством времени. Мы же решили принять условия, в которых заданная строка букв будет набрана конечным числом обезьян в течение конечного периода времени, соответствующего оценкам продолжительности жизни нашей Вселенной", — говорит Вудкок.

По мнению ученых, именно такой формат больше соответствует эксперименту, который можно было бы провести в реальном мире.

Расчеты были сделаны с разным количеством обезьян от 1 до 200 тыс., что соответствует численности текущей популяции шимпанзе на Земле. Они должны были печатать со скоростью одно нажатие клавиши в секунду в течение одного гугола лет. Ученые предполагают, что именно столько просуществует наша Вселенная, пока не подвергнется Большому замерзанию.

Меняя эти переменные авторы исследования смогли выполнить расчеты того, сколько времени уйдет на создание разных работ в различных временных рамках.

Исследователи пришли к выводу, что один шимпанзе, который будет печатать на 30-клавишной клавиатуре, будет иметь всего 5-процентный шанс напечатать слово "банан" в течение всей своей жизни.

Могут ли 200 тыс. шимпанзе за гугол лет напечатать все 884 647 слов из произведений Шекспира? Для этого просто не хватит времени. Вероятность составляет 6,4 x 10-7448254, что почти равняется нулю.

Очень повезет, если обезьяны напечатают текст детской книги объемом 1800 слов к концу жизни Вселенной. Расчеты команды показывают вероятность 6,4 x 10-15043 для этого.

Проведенное исследование классифицирует Теорема о бесконечных обезьянах как парадокс, в которых бесконечные и конечные сценарии имеют прямо противоречивые результаты.

Напомним, почему информационный парадокс Хокинга не дает покоя физикам. Этот парадокс является большой головной болью для современных физиков.