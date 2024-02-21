Звезды-вампиры. Обнаружен неизвестный источник пыли: отвечает за жизнь и смерть во Вселенной

Открытие того, что белые карлики-вампиры разносят пыль, приближает астрономов к пониманию цикла жизни и смерти звезд.

Астрономы обнаружили ранее неизвестный источник космической пыли, которая служит строительными блоками для звезд. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, выяснили, что такая пыль может образоваться в результате космического взрыва, который происходит, когда мертвая звезда белый карлик отрывает материал от своего компаньона, а затем взаимодействует с газом из своего непосредственного окружения. Такой взрыв называется сверхновая типа 1а, пишет Space.

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Уже не впервые астрономы связывают сверхновые с образованием космической пыли, но предыдущие наблюдения касались сверхновых, возникающих в результате сжатия ядра звезд. Такой взрыв происходит, когда у массивной звезды заканчивается запас топлива, необходимого для процесса термоядерного синтеза.

Но такие сверхновые не наблюдали в эллиптических галактиках, поэтому астрономы пытались объяснить, откуда именно возникает пыль в них. И теперь новое исследование предлагает ответ: пыль, которая является строительным материалом для звезд может исходить от белых карликов-вампиров, которые забирают вещество у своих звезд-компаньонов, перед тем как взорваться сверхновой типа 1а.

Белые карлики представляют собой мертвые звезды, появившиеся, когда у не очень массивных звезд заканчивается топливо, необходимое для термоядерного синтеза и их ядра сжимаются. Но такие звезды имеют слишком малую массу, чтобы их ядра превратились в нейтронную звезду или черную дыру.

Хотя некоторые белые карлики существуют изолированно, есть и те, у которых есть звезды-компаньоны. Последние, если можно так выразиться, возвращают к жизни звездные трупы. Дело в том, что белые карлики, как вампиры высасывают вещество у своих соседей, в результате чего оно перемещается на мертвую звезду. Когда происходит слишком большое накопление украденного вещества, то это приводит к термоядерному взрыву, то есть к появлению сверхновой типа 1а.

Хотя некоторые белые карлики существуют изолированно, есть и те, у которых есть звезды-компаньоны. Последние, если можно так выразиться, возвращают к жизни звездные трупы. Дело в том, что белые карлики, как вампиры высасывают вещество у своих соседей, в результате чего оно перемещается на мертвую звезду. Когда происходит слишком большое накопление украденного вещества, то это приводит к термоядерному взрыву, то есть к появлению сверхновой типа 1а Фото: space.com

Чтобы определить, могут ли сверхновые типа 1a создавать космическую пыль ученые наблюдали за сверхновой под названием SN 2018evt с помощью космических и наземных телескопов. Ученые обнаружили, что сверхновая столкнулась с материалом, который был выброшен двумя звездами и это столкновение посылает ударные волны через выброшенный газ, при этом пыль образуется в самом газе по мере его охлаждения после прохождения ударных волн.

Ученые выяснили, что столкновение привело к образованию огромного количества пыли, масса которой эквивалентна 1% массы Солнца. По мере дальнейшего охлаждения газа, как считают ученые, производство пыли увеличится в 10 раз.

Результаты исследования показывают, что сверхновые типа 1а не так эффективны в производстве газа, как другие сверхновые. Но они являются значительным или даже доминирующим источником пыли в эллиптических галактиках.

Ученые считают, что белые карлики могут играть важную роль в цикле образования и смерти звезд, а также в процессах, которые приводят к появлению планет, а иногда и жизни на них в том виде, в котором мы ее знаем. По словам ученых, такая пыль может также объединиться в планетезимали, то есть строительные блоки планет, и даже после смерти одних звезд процесс создания новых объектов продолжается. То есть белые карлики по сути играют важную роль в круговороте жизни и смерти во Вселенной.

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