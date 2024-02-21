Популярный витамин оказался вреден для сердца: ученые рассказали об опасности витамина В3

Использующийся во многих продуктах питания и добавках, ниацин так или иначе постоянно попадает в наш организм, но новое исследование ученых показало, что его излишнее потребление может сыграть с нашим здоровьем злую шутку.

Недавно учеными из из Кливлендской клиники было совершено открытие, которое привлекло внимание любителей здорового образа жизни по всему миру. Они открыли новое неоднозначное свойство ниацина — витамина, который мы уже давно добавляем в свой рацион для борьбы с высоким уровнем холестерина холестерином. Ниацин, также известный как витамин B3, вы, скорее всего, потребляли, даже не подозревая об этом, благодаря его добавлению в самые распространенные продукты питания, такие как мука, хлопья и овес. Но последнее исследование показало, что поговорка "все хорошее — в меру" остается правдивой, даже когда речь идет о самых полезных витаминах, пишет SciTechDaily

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Под руководством Стэнли Хейзена команда исследователей обнаружила, что при избытке ниацина в организме он распадается на вещество под названием 4PY. В этом не было бы ничего страшного, если бы не тот факт, что 4PY — это не обычный метаболит: он связан с повышенным риском сердечных приступов, инсультов и других проблем, связанных с сердцем.

Это открытие указывает на опасный фактор развития сердечных заболеваний, который раньше оставался вне поля нашего зрения. Исходя из результатов исследования, ученые предлагают нам с новой стороны взглянуть на нашего старого союзника и совершить определенные изменения в плане того, как мы его применяем: от потенциальной переоценки необходимости обогащения продуктов питания ниацином до пересмотра пользы добавок с ниацином, которые стали популярны благодаря их якобы антивозрастным свойствам.

Однако доктор Хейзен и его команда не ограничились выявлением этой проблемы. Они уже изучают, что данное открытие означает для лечения и профилактики сердечных заболеваний в будущем. Поскольку они могут измерять уровень 4PY в организме, это открывает возможность для новых диагностических тестов и методов лечения, направленных на уменьшение или предотвращение повреждений, вызванных из-за избытка витамина.

Но прежде чем начать убирать из своей кладовой различные продукты, богатые ниацином, доктор Хейзен советует не остановиться и тщательно все взвесить. Ниацин по-прежнему является важным питательным веществом, и цель состоит не в том, чтобы полностью исключить его из рациона, а в том, чтобы не переусердствовать с ним. Важно найти ту золотую середину, где мы получим все необходимое нашему организму, не переполняя его вредными веществами.

Ученые также узнали почему ниацин, который когда-то был одним из лидеров в борьбе с высоким уровнем холестерина, со временем утратил свою популярность в качестве средства лечения. Похоже, что негативные последствия избытка ниацина могут нивелировать его преимущества в снижении уровня "плохого" холестерина (ЛПНП).

Однако и на этом исследование не закончилось и команда доктора Хейзена стремится глубже понять долгосрочное влияние повышенного уровня 4PY на здоровье сердца. Их работа является частью более широкого проекта по выявлению скрытых факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний, продолжающего открывать все новые страницы в огромной книге потенциальных источников болезней.

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