Популярный витамин оказался вреден для сердца: ученые рассказали об опасности витамина В3

Использующийся во многих продуктах питания и добавках, ниацин так или иначе постоянно попадает в наш организм, но новое исследование ученых показало, что его излишнее потребление может сыграть с нашим здоровьем злую шутку.

Related video

Недавно учеными из из Кливлендской клиники было совершено открытие, которое привлекло внимание любителей здорового образа жизни по всему миру. Они открыли новое неоднозначное свойство ниацина — витамина, который мы уже давно добавляем в свой рацион для борьбы с высоким уровнем холестерина холестерином. Ниацин, также известный как витамин B3, вы, скорее всего, потребляли, даже не подозревая об этом, благодаря его добавлению в самые распространенные продукты питания, такие как мука, хлопья и овес. Но последнее исследование показало, что поговорка "все хорошее — в меру" остается правдивой, даже когда речь идет о самых полезных витаминах, пишет SciTechDaily

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Под руководством Стэнли Хейзена команда исследователей обнаружила, что при избытке ниацина в организме он распадается на вещество под названием 4PY. В этом не было бы ничего страшного, если бы не тот факт, что 4PY — это не обычный метаболит: он связан с повышенным риском сердечных приступов, инсультов и других проблем, связанных с сердцем.

Это открытие указывает на опасный фактор развития сердечных заболеваний, который раньше оставался вне поля нашего зрения. Исходя из результатов исследования, ученые предлагают нам с новой стороны взглянуть на нашего старого союзника и совершить определенные изменения в плане того, как мы его применяем: от потенциальной переоценки необходимости обогащения продуктов питания ниацином до пересмотра пользы добавок с ниацином, которые стали популярны благодаря их якобы антивозрастным свойствам.

Однако доктор Хейзен и его команда не ограничились выявлением этой проблемы. Они уже изучают, что данное открытие означает для лечения и профилактики сердечных заболеваний в будущем. Поскольку они могут измерять уровень 4PY в организме, это открывает возможность для новых диагностических тестов и методов лечения, направленных на уменьшение или предотвращение повреждений, вызванных из-за избытка витамина.

Но прежде чем начать убирать из своей кладовой различные продукты, богатые ниацином, доктор Хейзен советует не остановиться и тщательно все взвесить. Ниацин по-прежнему является важным питательным веществом, и цель состоит не в том, чтобы полностью исключить его из рациона, а в том, чтобы не переусердствовать с ним. Важно найти ту золотую середину, где мы получим все необходимое нашему организму, не переполняя его вредными веществами.

Ученые также узнали почему ниацин, который когда-то был одним из лидеров в борьбе с высоким уровнем холестерина, со временем утратил свою популярность в качестве средства лечения. Похоже, что негативные последствия избытка ниацина могут нивелировать его преимущества в снижении уровня "плохого" холестерина (ЛПНП).

Однако и на этом исследование не закончилось и команда доктора Хейзена стремится глубже понять долгосрочное влияние повышенного уровня 4PY на здоровье сердца. Их работа является частью более широкого проекта по выявлению скрытых факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний, продолжающего открывать все новые страницы в огромной книге потенциальных источников болезней.

Ранее Фокус писал о вакцине от холестерина, показавшей небывалый результат. Наука в будущем предоставит легкий способ вдвое снизить уровень холестерина, делая всего две инъекции в год, благодаря новой прорывной вакцине.

Также Фокус писал о пяти растениях, помогающих регулировать уровень холестерина. От набора специй до ближайшего сада — природа может найти то решение проблемы холестерина, которое мы так долго искали, утверждает врач.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.