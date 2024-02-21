Популярний вітамін виявився шкідливим для серця: учені розповіли про небезпеку вітаміну В3

Ніацин, який використовується в багатьох продуктах харчування і добавках, так чи інакше постійно потрапляє в наш організм, але нове дослідження вчених показало, що його зайве споживання може зіграти з нашим здоров'ям злий жарт.

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Нещодавно вчені з Клівлендської клініки зробили відкриття, яке привернуло увагу любителів здорового способу життя по всьому світу. Вони відкрили нову неоднозначну властивість ніацину — вітаміну, який ми вже давно додаємо у свій раціон для боротьби з високим рівнем холестерину холестерином. Ніацин, також відомий як вітамін B3, ви, найімовірніше, споживали, навіть не підозрюючи про це, завдяки його додаванню в найпоширеніші харчові продукти, як-от борошно, пластівці та овес. Але останнє дослідження показало, що приказка "все хороше — в міру" залишається правдивою, навіть коли йдеться про найкорисніші вітаміни, пише SciTechDaily

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Під керівництвом Стенлі Хейзена команда дослідників виявила, що при надлишку ніацину в організмі він розпадається на речовину під назвою 4PY. У цьому не було б нічого страшного, якби не той факт, що 4PY — це не звичайний метаболіт: він пов'язаний із підвищеним ризиком серцевих нападів, інсультів та інших проблем, пов'язаних із серцем.

Це відкриття вказує на небезпечний фактор розвитку серцевих захворювань, який раніше залишався поза полем нашого зору. Виходячи з результатів дослідження, вчені пропонують нам з нового боку поглянути на нашого старого союзника і здійснити певні зміни в плані того, як ми його застосовуємо: від потенційної переоцінки необхідності збагачення харчових продуктів ніацином до перегляду користі добавок з ніацином, що стали популярними завдяки їхнім нібито антивіковим властивостям.

Однак доктор Хейзен і його команда не обмежилися виявленням цієї проблеми. Вони вже вивчають, що це відкриття означає для лікування і профілактики серцевих захворювань у майбутньому. Оскільки вони можуть вимірювати рівень 4PY в організмі, це відкриває можливість для нових діагностичних тестів і методів лікування, спрямованих на зменшення або запобігання ушкодженням, спричиненим через надлишок вітаміну.

Але перш ніж почати прибирати зі своєї комори різні продукти, багаті на ніацин, доктор Хейзен радить не зупинитися і ретельно все зважити. Ніацин, як і раніше, є важливою поживною речовиною, і мета полягає не в тому, щоб повністю виключити його з раціону, а в тому, щоб не перестаратися з ним. Важливо знайти ту золоту середину, де ми отримаємо все необхідне нашому організму, не переповнюючи його шкідливими речовинами.

Вчені також дізналися чому ніацин, який колись був одним із лідерів у боротьбі з високим рівнем холестерину, з часом втратив свою популярність як засіб лікування. Схоже, що негативні наслідки надлишку ніацину можуть нівелювати його переваги в зниженні рівня "поганого" холестерину (ЛПНЩ).

Однак і на цьому дослідження не закінчилося і команда доктора Хейзена прагне глибше зрозуміти довгостроковий вплив підвищеного рівня 4PY на здоров'я серця. Їхня робота є частиною ширшого проєкту з виявлення прихованих чинників, що сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, який продовжує відкривати все нові сторінки у величезній книзі потенційних джерел хвороб.

Раніше Фокус писав про вакцину від холестерину, що показала небувалий результат. Наука в майбутньому надасть легкий спосіб удвічі знизити рівень холестерину, роблячи всього дві ін'єкції на рік, завдяки новій проривній вакцині.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.