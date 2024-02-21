Неизвестные князья Дании: ученые нашли золотой перстень V в., связанный с королями Франции (фото)

В Ютландии археологи нашли золотое кольцо, инкрустированное гранатом. Его дизайн соответствует стилю элиты двора Меровингов, королевской династии Франции. Эта находка указывает на существование ранее неизвестного княжеского рода в V-VI веках нашей эры.

В юго-западной Ютландии, Дания, археологи откопали перстень, который мог принадлежать представителю ранее неизвестного княжеского рода, имевшего тесные связи с правителями Франции. Артефакт найден в регионе, который был центром для правящих элит в V-VI веках нашей эры, пишет HeritageDaily.

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Изготовленное из 22-каратного золота и украшенное полудрагоценным альмандиновым гранатом в центре, кольцо может похвастаться замысловатыми деталями, включая две спирали и трилистники под ними. Эти особенности характерны для изящного мастерства, присущего франкскому искусству V-VI века нашей эры.

Значение этой находки становится еще большим, учитывая ее близость к историческим памятникам. Обнаруженная в Эммерлеве, всего в 10 километрах от известных Золотых Рогов Галлехуса и в двух шагах от кольцевого вала Трелбанкен, эта местность, похоже, служила центром для правящих элит в течение многих веков.

Фото: National Museum

Эксперты из Национального музея Дании предполагают, что это кольцо свидетельствует о существовании княжеского рода, ранее неизвестного историкам, что указывает на тесные связи с Меровингами, королевской династией Франции той эпохи.

Кирстин Поммергаард, музейный инспектор Национального музея, отмечает, что дизайн украшения и художественный стиль соответствуют ювелирным изделиям, которые носила элита двора Меровингов, что указывает на то, что оно могло быть дипломатическим подарком или символом, которым обменивались при заключении брачных союзов.

Фото: National Museum

Выбор граната, символа власти в скандинавских культурах, вместо обычной монеты или бляшки, как в перстнях Меровингов, указывает на его значение как символа власти в регионе.

Андерс Гартвиг, музейный инспектор Музея Сондерйиланд предполагает, что княжеская семья в Эммерлеве могла контролировать торговлю и ресурсы в этом регионе, возможно, распространяя свое влияние между городами Рибе и Хедебю.

Эта находка не только обогащает наше понимание социальной динамики и властных структур того времени, но и намекает на взаимосвязь между отдаленными регионами через дипломатию и торговлю. Она открывает пути для дальнейших исследований истории этой загадочной княжеской семьи и их роли в формировании культурного и политического ландшафта древней Европы.

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