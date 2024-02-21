Неизвестные князья Дании: ученые нашли золотой перстень V в., связанный с королями Франции (фото)
В Ютландии археологи нашли золотое кольцо, инкрустированное гранатом. Его дизайн соответствует стилю элиты двора Меровингов, королевской династии Франции. Эта находка указывает на существование ранее неизвестного княжеского рода в V-VI веках нашей эры.
В юго-западной Ютландии, Дания, археологи откопали перстень, который мог принадлежать представителю ранее неизвестного княжеского рода, имевшего тесные связи с правителями Франции. Артефакт найден в регионе, который был центром для правящих элит в V-VI веках нашей эры, пишет HeritageDaily.
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Изготовленное из 22-каратного золота и украшенное полудрагоценным альмандиновым гранатом в центре, кольцо может похвастаться замысловатыми деталями, включая две спирали и трилистники под ними. Эти особенности характерны для изящного мастерства, присущего франкскому искусству V-VI века нашей эры.
Значение этой находки становится еще большим, учитывая ее близость к историческим памятникам. Обнаруженная в Эммерлеве, всего в 10 километрах от известных Золотых Рогов Галлехуса и в двух шагах от кольцевого вала Трелбанкен, эта местность, похоже, служила центром для правящих элит в течение многих веков.
Эксперты из Национального музея Дании предполагают, что это кольцо свидетельствует о существовании княжеского рода, ранее неизвестного историкам, что указывает на тесные связи с Меровингами, королевской династией Франции той эпохи.
Кирстин Поммергаард, музейный инспектор Национального музея, отмечает, что дизайн украшения и художественный стиль соответствуют ювелирным изделиям, которые носила элита двора Меровингов, что указывает на то, что оно могло быть дипломатическим подарком или символом, которым обменивались при заключении брачных союзов.
Выбор граната, символа власти в скандинавских культурах, вместо обычной монеты или бляшки, как в перстнях Меровингов, указывает на его значение как символа власти в регионе.
Андерс Гартвиг, музейный инспектор Музея Сондерйиланд предполагает, что княжеская семья в Эммерлеве могла контролировать торговлю и ресурсы в этом регионе, возможно, распространяя свое влияние между городами Рибе и Хедебю.
Эта находка не только обогащает наше понимание социальной динамики и властных структур того времени, но и намекает на взаимосвязь между отдаленными регионами через дипломатию и торговлю. Она открывает пути для дальнейших исследований истории этой загадочной княжеской семьи и их роли в формировании культурного и политического ландшафта древней Европы.
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