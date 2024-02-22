Ученые расшифровали 700 древних лекарств: как вкус формировал медицину в Древнем Риме

В древнем мире вкус был не только для того, чтобы наслаждаться едой, он играл решающую роль в приготовлении растительных лекарств.

Недавно ученые углубились в то, как вкус влиял на использование растительной медицины в древности. Это исследование проливает свет на глубокую связь между вкусом и терапевтическим применением, лежащую в основе древних практик здравоохранения, пишет Ancient Origins.

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Исследователи сосредоточились на 700 растительных препаратах, каталогизированных в медицинской энциклопедии I века нашей эры "De Materia Medica". Удивительно, но 45 из 46 терапевтических растительных препаратов четко связаны с конкретными вкусовыми характеристиками. Это открытие бросает вызов восприятию современной медицины, выделяя влияние вкуса и запаха на лечебные практики, которое часто игнорируется.

Вкус, запах и медикаментозное исцеление

Еще древнегреческие философы и врачи признавали связь между вкусом и медициной. Гуморальная теория, разработанная этими мыслителями, связывала четыре основных вкусовых ощущения — горькое, сладкое, кислое и соленое — с четырьмя гуморами: мокротой, кровью, желтой желчью и черной желчью. Эта теория имела целью восстановить баланс гуморальной системы и лечить ее нарушения — философия, которая и сегодня сохраняется в некоторых аспектах западной фитотерапии.

Хотя научная медицина вытеснила гуморальную теорию, следы вкусового подхода сохраняются в различных медицинских традициях, таких как аюрведа, традиционная китайская медицина и лечение коренных народов. Горькие средства от желудочных заболеваний и вяжущие вещества от диареи являются примерами этой устойчивой связи между вкусом и терапией.

Немецкая иллюстрация XVI века с изображением четырех элементов. Фото: Public Domain

Разгадка древних тайн

Чтобы получить представление о развитии ранних методов лечения, исследователи разработали прогностическую модель. Эта модель не имеет целью проверить эффективность древних растительных препаратов, а скорее предсказать их потенциальное использование на основе вкуса.

Исследование сосредоточили на анализе растительных препаратов, каталогизированных в De Materia Medica, всеобъемлющем ресурсе, существующем уже более 1500 лет для документирования лекарственных материалов, которыми торговали и использовали в Восточном Средиземноморье во времена Древней Римской империи.

Подготовленные дегустаторы-добровольцы оценивали эти препараты по 22 вкусовым признакам, включая горький, душистый, пресный и охлаждающий. Результаты выявили четкие корреляции между типами вкуса и лечебными свойствами, приписываемыми каждому растению в древнем тексте.

Какой была медицина в Древней Греции и Риме?

Вкусы и их лечебные ассоциации

Исследование выявило значительные ассоциации между вкусами и их терапевтическим применением. Горькие, крахмалистые, мускусные, сладкие и мыльные на вкус лекарства связаны с различными категориями использования.

Кроме того, растительные препараты с меньшим количеством, но интенсивными вкусами оказались более универсальными. Почти все терапевтические применения показали значительные связи по крайней мере с одним из 22 вкусовых признаков, что привело к 99 положительным ассоциациям и 50 отрицательным.

Изучая эти связи, исследователи предложили различные объяснения. Например, связь между препаратами со сладким вкусом и лечением боли может отражать известный обезболивающий эффект сладостей.

С другой стороны, препараты с кислым вкусом показали ограниченную терапевтическую универсальность, что, возможно, связано с негативными ассоциациями, такими как лечение кашля, вызванного кислотным сигналом в дыхательных путях.

Актуальность для современной медицины

Удивительно, но некоторые вкусы, определенные в древних средствах, остаются актуальными и сегодня. Как крахмалистые, так и соленые на вкус препараты связаны с лечением диареи и дизентерии. Это совпадает с современными методами лечения диареи, которые часто включают смеси глюкозы, крахмала и электролитов.

Наконец, исследование раскрывает сложную взаимосвязь между вкусом и древними лечебными практиками, бросая вызов нашему восприятию современной медицины. Прогностическая модель открывает двери к пониманию того, как вкусы могут быть индикаторами потенциального терапевтического использования растений.

Итак, в следующий раз, когда что-то будет иметь "лекарственный" вкус, это может быть больше, чем просто ощущение — возможно, это признак исторических целебных практик или даже намек на будущие медицинские применения.

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