Военные тайны прошлых поколений: в колодце нашли артефакты династий Цинь и Хань

Эта находка является лишь вторым тайником таких надписей времен династии Хань, найденным в Чанша, первый же обнаружили в 2015 году на археологическом участке Хуаюань.

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В Чанше, Китай, археологи нашли более 200 фрагментов бамбуковых табличек времен династий Цинь и Хань, которые раскопали в колодце в городе Чаоян. Они написаны чернилами печатным письмом (также известным как чжуаньшу), в дополнение к канцелярскому письму (также известному как официальное письмо), пишет HeritageDaily.

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Печатное письмо, которое широко использовали во второй половине 1-го тысячелетия до н. э., позже применяли во времена династии Хань как для декоративной гравировки, так и для официальных печатей. С другой стороны, канцелярское письмо эволюционировало в течение позднего периода Чжаньго до династии Цинь, получив доминирование при следующей династии Хань.

Что делает эти бамбуковые таблички такими важными, так это то, что они образуют правительственный архив, который документирует даты и официальные должности. Эта находка является лишь вторым тайником таких надписей времен династии Хань, найденным в Чанша, первый же обнаружили в 2015 году на археологическом участке Хуаюань.

Кроме бамбуковых табличек с надписями, раскопки открыли и другие тайны. Найдены доказательства здания из утрамбованной земли и фундаментов, датируемые периодом династии Западная Хань. Невероятное сооружение, размером 28 на 18 метров, содержало в верхних утрамбованных земляных слоях трубчатые, плитчатые и муаровые изразцы времен династии Западная Хань. Исследователи предполагают, что это здание, вероятно, принадлежало высокопоставленному лицу, возможно, городскому чиновнику или аристократу.

В дополнение к этим сооружениям, обнаружен второй колодец времен династий Сун и Юань. Этот колодец дал медные и бронзовые изделия, проливающие свет на исторические артефакты и материалы того периода.

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Еще более необычными являются раскопки каменных снарядов, выпущенных армией Юань во время нападения на Чанша во времена Южной Сунской династии. Наряду с ними команда обнаружила сокровищницу культурных артефактов, охватывающую период от Чжаньго до династий Мин и Цин.

Особое значение имеют большие траншеи, найденные к западу от места раскопок, с отчетливыми характеристиками Чанша. Эти траншеи датируются периодом от Пяти династий до ранней династии Северная Сун, предоставляя уникальный взгляд на историю города.

Это открытие не только углубляет наше понимание древних китайских цивилизаций, но и выделяет богатое культурное наследие Чанша. Правительственный архив бамбуковых табличек открывает окно в бюрократические хитросплетения того времени, а постройки и артефакты рисуют яркую картину жизни и социальных структур людей в эпоху династии Западная Хань.

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