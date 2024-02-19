Військові таємниці минулих поколінь: у колодязі знайшли артефакти династій Цинь та Хань

Ця знахідка є лише другою схованкою таких написів часів династії Хань, знайденою в Чанша, першу ж виявили у 2015 році на археологічній ділянці Хуаюань.

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У Чанші, Китай, археологи знайшли понад 200 фрагментів бамбукових табличок часів династій Цинь і Хань, які розкопали в колодязі в місті Чаоян. Вони написані чорнилом печатним письмом (також відомим як сиглярне письмо або чжуаньшу), на додаток до канцелярського письма (також відомого як офіційне письмо), пише HeritageDaily.

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Печатне письмо, який широко використовували у другій половині 1-го тисячоліття до н. е., пізніше застосовували за часів династії Хань як для декоративного гравіювання, так і для офіційних печаток. З іншого боку, канцелярське письмо еволюціонувало протягом пізнього періоду Чжаньґо до династії Цинь, здобувши домінування за наступної династії Хань.

Що робить ці бамбукові таблички такими важливими, так це те, що вони утворюють урядовий архів, який документує дати та офіційні посади. Ця знахідка є лише другою схованкою таких написів часів династії Хань, знайденою в Чанша, першу ж виявили у 2015 році на археологічній ділянці Хуаюань.

Окрім бамбукових табличок з написами, розкопки відкрили й інші таємниці. Знайдено докази будівлі з утрамбованої землі та фундаментів, що датуються періодом династії Західна Хань. Неймовірна споруда, розміром 28 на 18 метрів, містила у верхніх утрамбованих земляних шарах трубчасті, плитчасті та муарові кахлі часів династії Західна Хань. Дослідники припускають, що ця будівля, ймовірно, належала високопоставленій особі, можливо, міському чиновнику або аристократу.

На додаток до цих споруд, виявлено другий колодязь часів династій Сун і Юань. Цей колодязь дав мідні та бронзові вироби, що проливають світло на історичні артефакти та матеріали того періоду.

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Ще незвичайнішими є розкопки кам'яних снарядів, випущених армією Юань під час нападу на Чанша за часів Південної Сунської династії. Поряд з ними команда виявила скарбницю культурних артефактів, що охоплює період від Чжаньґо до династій Мін і Цин.

Особливе значення мають великі траншеї, знайдені на захід від місця розкопок, з виразними характеристиками Чанша. Ці траншеї датуються періодом від П'яти династій до ранньої династії Північна Сун, надаючи унікальний погляд на історію міста.

Це відкриття не лише поглиблює наше розуміння давніх китайських цивілізацій, але й виділяє багату культурну спадщину Чанша. Урядовий архів бамбукових табличок відкриває вікно в бюрократичні хитросплетіння того часу, а споруди та артефакти малюють яскраву картину життя і соціальних структур людей в епоху династії Західна Хань.

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