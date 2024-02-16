Найстаріші наскельні малюнки Патагонії допомогли виживати давнім людям протягом 130 поколінь

Учені дослідили наскельні малюнки у патагонській печері Куева-Уенель 1, які є найстарішими з відомих зображень у цьому регіоні. Дослідники виявили, що це не просто зображення, а спосіб комунікації, який використовували тисячі років.

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У патагонській пустелі на північному заході Аргентини знаходиться печера Куева-Уенель 1 (CH1), в якій є наскельні малюнки віком 8 200 років, що робить їх найстарішими з відомих у цьому регіоні. Ймовірно, ці стародавні малюнки, наповнені геометричними фігурами, людськими формами та своєрідними гребінчастими фігурами, створювалися протягом 3 000 років, пише IFLScience.

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Учені, використовуючи сучасний метод прямого радіовуглецевого датування, з'ясували, що пігменти, які використовувалися для створення цих малюнків, набагато старші, ніж будь-хто вважав. Проте в печері немає жодних ознак того, що в ній жили люди протягом цього часу. Ні кам'яних знарядь, ні кісток забитих тварин, лише яма, заповнена рослинним матеріалом, пофарбованим червоною охрою.

Дослідники вважають, що CH1 була своєрідним центром, особливим місцем зустрічей, де стародавні спільноти мисливців-збирачів зберігали свої знання, проводили час і здійснювали ритуали. Ця теорія припускає, що такі зібрання допомагали цим спільнотам залишатися на зв'язку в складних умовах.

Науковці стверджують, що малюнки слугували своєрідним культурним зв'язком, який забезпечував виживання цих малонаселених громад. Вони називають CH1 "культурним наріжним каменем", місцем, де люди збиралися разом, щоб зберегти свою колективну пам'ять. Це було схоже на гігантський банк пам'яті, що зберігав інформацію через стандартизовані заходи з малювання та інші види діяльності, пов'язані з пігментами, протягом багатьох поколінь.

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Дослідження заглибилося у 895 окремих малюнків, що містять 446 різних мотивів. Усі вони були написані одними й тими ж пігментами протягом тисяч років. У той час, коли інші південноамериканські пустельні спільноти стикалися з демографічними катастрофами, печера CH1 та її малюнки, могли стати ключем до виживання.

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