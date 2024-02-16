Самые старые наскальные рисунки Патагонии помогли выживать древним людям в течение 130 поколений

Ученые исследовали наскальные рисунки в патагонской пещере Куэва-Уэнель 1, которые являются старейшими из известных изображений в этом регионе. Исследователи обнаружили, что это не просто изображение, а способ коммуникации, который использовали тысячи лет.

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В патагонской пустыне на северо-западе Аргентины находится пещера Куэва-Уенель 1 (CH1), в которой есть наскальные рисунки возрастом 8 200 лет, что делает их старейшими из известных в этом регионе. Вероятно, эти древние рисунки, наполненные геометрическими фигурами, человеческими формами и своеобразными гребенчатыми фигурами, создавались в течение 3 000 лет, пишет IFLScience.

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Ученые, используя современный метод прямого радиоуглеродного датирования, выяснили, что пигменты, которые использовались для создания этих рисунков, гораздо старше, чем кто-либо считал. Однако в пещере нет никаких признаков того, что в ней жили люди в течение этого времени. Ни каменных орудий, ни костей убитых животных, только яма, заполненная растительным материалом, окрашенным красной охрой.

Исследователи считают, что CH1 была своеобразным центром, особым местом встреч, где древние сообщества охотников-собирателей хранили свои знания, проводили время и совершали ритуалы. Эта теория предполагает, что такие собрания помогали этим сообществам оставаться на связи в сложных условиях.

Ученые утверждают, что рисунки служили своеобразной культурной связью, которая обеспечивала выживание этих малонаселенных общин. Они называют CH1 "культурным краеугольным камнем", местом, где люди собирались вместе, чтобы сохранить свою коллективную память. Это было похоже на гигантский банк памяти, хранивший информацию через стандартизированные мероприятия по рисованию и другие виды деятельности, связанные с пигментами, в течение многих поколений.

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Исследование углубилось в 895 отдельных рисунков, содержащих 446 различных мотивов. Все они были написаны одними и теми же пигментами в течение тысяч лет. В то время, когда другие южноамериканские пустынные сообщества сталкивались с демографическими катастрофами, пещера CH1 и ее рисунки, могли стать ключом к выживанию.

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