На мамонтовой стоянке самую древнюю бусину в Америке: ей 13 тысяч лет (фото)

Маленький размер бусины, имеющей длину около 7 миллиметров и средний внутренний диаметр 1,6 миллиметра, вызывает вопросы относительно ее происхождения. Однако у исследователей есть несколько версий.

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Команда под руководством профессора археологии Университета Вайоминга Тодда Суровелла (Todd Surovell) нашла 12940-летнюю трубчатую бусину из кости на месте находки мамонта Ла Преле в округе Конверс (La Prele Mammoth). Эта древняя находка теперь признана самой древней бусиной, когда-либо обнаруженной в Америке, пишет Phys.org.

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Исследование проливает свет на необычное использование костей зайца в период культуры Кловис, доисторическую эпоху, которая доминировала в Северной Америке около 12 000 лет назад.

На месте находки мамонта Ла-Преле, где нашли бусину, сохранились останки молодого убитого или изуродованного несовершеннолетнего колумбийского мамонта и связанного с ним лагеря, который был занят во время убийства животного.

Чтобы определить происхождение костяной бусины, команда применила метод ZooMS (зооархеология с помощью масс-спектрометрии), извлекая коллаген для анализа химического состава кости. Исследователи определили, что бусина изготовлена либо из метаподиальной (соединяющей кости пальцев с костями конечностей), либо из проксимальной фаланги (найденной в пальцах рук и ног человека и других позвоночных животных) зайца.

Это изображение бусины в форме трубки, сделанной из кости, которой около 13 тысяч лет Фото: Todd Surovell

Эта находка является революционной, поскольку это первое надежное доказательство того, что зайцев использовали в период культуры Кловис. Период Кловис назван в честь археологической стоянки Кловис в Нью-Мексико, где впервые нашли характерные каменные орудия труда.

Маленький размер бусины, имеющей длину около 7 миллиметров и средний внутренний диаметр 1,6 миллиметра, вызывает вопросы относительно ее происхождения. Исследовательская группа рассматривала возможность того, что бусина могла быть результатом потребления и переваривания плотоядными животными, а не создана человеком. Однако, плотоядные животные не были распространены на этом участке, а артефакт нашли на расстоянии 1 метра от плотного разброса других культурных материалов.

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Более того, засечки на поверхности бусины, соответствующие узорам, сделанным человеком, позволяют предположить, что ее использовали для украшений на теле или одежде. Это открытие не только дает представление о древнем периоде Кловис, но и освещает художественные и творческие проявления древних людей.

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