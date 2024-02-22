Ядовитый океан. Люди тоннами потребляют один вид рыбы, которая содержит ртуть

Исследователи обнаружили, что уровни ядовитого элемента резко сократились в атмосфере Земли, но продолжали накапливаться в океане десятилетиями.

Во время добычи и сжигания угля выделяется ядовитый элемент — ртуть. Более полусотни лет назад был введен контроль за загрязнением для ограничения выбросов, и это сработало, но лишь для уровней в атмосфере Земли — здесь они резко сократились. Однако все это время ртуть также попадала в океан, где продолжала накапливаться, пишет BBC.

Теперь исследователи считают, что очень старая ртуть скрывается глубоко в океане и попадает в воды, где плавают тунцы — с годами ядовитый элемент накапливается в хищной рыбе, когда она потребляет зараженную добычу.

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В то же время тунец является одним из самых потребляемых видов рыб во всем мире — ежегодно люди поедают тонны тунца, даже не подозревая об опасности. Отметим, что ртуть несет особую угрозу для новорожденных и маленьких детей, а также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых.

Обеспокоенность по поводу воздействия ртути на организм человека привела к тому, что мировые правительства договорились о сокращении деятельности, приводящей к выбросу этого ядовитого элемента в атмосферу. Речь идет о таких источниках как:

добыча угля и золота;

промышленность;

переработка отходов;

кремация.

Ограничения на часть из этих видов деятельности привели к снижению выбросов в атмосферу примерно на 90% с 1990 года. Однако до сих пор оставалось неясным, какое количество ртути за это время накопилось в океане. В новом исследовании команда из Французского национального исследовательского института устойчивого развития сосредоточились на том, чтобы выяснить, как эти ограничения повлияли на уровень ртути в тунце в Тихом, Атлантическом и Индийском океане. В общей сложности было изучено почти 3000 образцов мышц различных видов тунца, на которых в совокупности приходится 94% мирового улова тунца.

По словам ведущего автора исследования Аниаса Медье, их с коллегами работа контрастирует с другими исследованиями, показывающими снижение уровня ртути в некоторых видах тунца. Однако ученые настаивают, что это объясняется тем, что в своей работе они использовали больше данных, изучили больше проб и задействовали более широкий диапазон размеров рыбы. Ученые отмечают, что это чрезвычайно важно, так как ртуть биоаккумулируется в течение жизни животного, а потому важно исследовать рыбу разных размеров.

Результаты показывают, что уровни ртути в тунце оставались постоянными в период с 1971 по 2022 годы, однако увеличение наблюдалось в северо-западной части Тихого океана в конце 1990-х годов. Предполагается, что оно связано с ростом выбросов ртути в Азии, вызванным ростом потребления угля для производства энергии.

Медье отмечает, что высокие концентрации ртути в тунце на самом деле могут быть обусловлены выбросами, произошедшими десятилетия, а то и столетия назад. Простыми словами, в океане находится огромное количество устаревшей ртути, сохраняющейся в недрах океана. Эти запасы ртути также появляются в зонах океана, где питаются тунцы.

По словам соавтора исследования Анн Лоррен, увы, человечеству потребуется значительное сокращение выбросов, чтобы впоследствии увидеть снижение уровня ртути в тунце. Причем, даже если нам удастся резко снизить уровни выбросов ядовитого элемента, человечеству придется набраться терпения, чтобы увидеть эти изменения в океане.

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