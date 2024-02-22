С Млечным Путем что-то не так: новые данные противоречат существующей теории
Ученые считают, что Млечный Путь на самом деле гораздо старше, чем предполагается сейчас.
Астрофизики, которые участвуют в проекте CIELO, который объединяет ученых из Аргентины, Чили и Испании, используя имеющиеся данные наблюдений сделали интересное предположение. Они считают, что на самом деле наша родная галактика на 2 млрд лет старше, чем считается сейчас, пишет Forbes.
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Целью проекта СIELO является создание виртуальной Вселенной для изучения того, как формируются галактики, и в частности, как сформировался наш Млечный Путь. Двое астрофизиков из этого проекта Патриция Тиссера и Сусана Педроса используют численное моделирование для создания виртуальной Вселенной, состоящее из двоичного кода, то есть буквально из нулей и единиц. Результаты этих численных экспериментов затем сравниваются с наблюдениями за космосом.
Ученые объясняют, что они берут скорость, распределение масс, температуру, химические элементы в звездах и газе, окружающем звезды, и сравнивают их с наблюдениями. Благодаря этому можно понять, существуют ли правильные гипотезы или их необходимо изменить.
Что касается Млечного Пути, то сейчас предполагается, что наша галактика появилась примерно 10 млрд лет назад. Она является обычной спиральной галактикой с одной стороны, но с другой – это тот редкий случай, когда за последние несколько миллиардов лет она не подвергалась масштабным слияниям с другими галактиками. Предполагается, что вся морфология Млечного Пути почти не изменилась за миллиарды лет. Хотя через несколько миллиардов лет Млечный Путь ожидает жуткая катастрофа, ведь наша галактика сольется с соседней галактикой Андромеды.
В то же время астрофизики считают, что моделирование и данные наблюдений указывают на то, что на самом деле Млечный Путь может иметь возраст на 10 млрд лет, а 12 млрд лет. Потому как в нашей галактике могут существовать звезды, которые намного старше Млечного Пути, и они могут быть почти такими же старыми, как и сама Вселенная, которой 13,8 млрд лет.
Как уже писал Фокус, еще 4 года назад на расстоянии 500 световых лет от нас астрономы обнаружили странную, похожую на волну, структуру, состоящую из газа и звездных скоплений. Вся структура занимает 9000 световых лет в длину. Новое исследование позволило обнаружить важную особенность этой структуры. Оказалось, что она двигается просто вокруг центра Млечного Пути, а извивается, как змея, то есть делает волнообразные движения.
Также Фокус писал о том, что астрономы подтвердили главный источник появления золота в космосе. Ученые впервые смогли убедиться в том, что металлы, тяжелее железа, создают столкновения мертвых звезд, в результате которых возникают взрывы килоновых.