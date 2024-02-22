С Млечным Путем что-то не так: новые данные противоречат существующей теории

Ученые считают, что Млечный Путь на самом деле гораздо старше, чем предполагается сейчас.

Астрофизики, которые участвуют в проекте CIELO, который объединяет ученых из Аргентины, Чили и Испании, используя имеющиеся данные наблюдений сделали интересное предположение. Они считают, что на самом деле наша родная галактика на 2 млрд лет старше, чем считается сейчас, пишет Forbes.

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Целью проекта СIELO является создание виртуальной Вселенной для изучения того, как формируются галактики, и в частности, как сформировался наш Млечный Путь. Двое астрофизиков из этого проекта Патриция Тиссера и Сусана Педроса используют численное моделирование для создания виртуальной Вселенной, состоящее из двоичного кода, то есть буквально из нулей и единиц. Результаты этих численных экспериментов затем сравниваются с наблюдениями за космосом.

Ученые объясняют, что они берут скорость, распределение масс, температуру, химические элементы в звездах и газе, окружающем звезды, и сравнивают их с наблюдениями. Благодаря этому можно понять, существуют ли правильные гипотезы или их необходимо изменить.

Что касается Млечного Пути, то сейчас предполагается, что наша галактика появилась примерно 10 млрд лет назад Фото: NASA/JPL

Что касается Млечного Пути, то сейчас предполагается, что наша галактика появилась примерно 10 млрд лет назад. Она является обычной спиральной галактикой с одной стороны, но с другой – это тот редкий случай, когда за последние несколько миллиардов лет она не подвергалась масштабным слияниям с другими галактиками. Предполагается, что вся морфология Млечного Пути почти не изменилась за миллиарды лет. Хотя через несколько миллиардов лет Млечный Путь ожидает жуткая катастрофа, ведь наша галактика сольется с соседней галактикой Андромеды.

В то же время астрофизики считают, что моделирование и данные наблюдений указывают на то, что на самом деле Млечный Путь может иметь возраст на 10 млрд лет, а 12 млрд лет. Потому как в нашей галактике могут существовать звезды, которые намного старше Млечного Пути, и они могут быть почти такими же старыми, как и сама Вселенная, которой 13,8 млрд лет.

Как уже писал Фокус, еще 4 года назад на расстоянии 500 световых лет от нас астрономы обнаружили странную, похожую на волну, структуру, состоящую из газа и звездных скоплений. Вся структура занимает 9000 световых лет в длину. Новое исследование позволило обнаружить важную особенность этой структуры. Оказалось, что она двигается просто вокруг центра Млечного Пути, а извивается, как змея, то есть делает волнообразные движения.

Также Фокус писал о том, что астрономы подтвердили главный источник появления золота в космосе. Ученые впервые смогли убедиться в том, что металлы, тяжелее железа, создают столкновения мертвых звезд, в результате которых возникают взрывы килоновых.