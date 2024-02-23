Падение кита: даже после смерти морские гиганты продолжают "жить" десятилетиями (фото)

Исследователи объяснили, как китам даже после смерти годами удается поддерживать жизнь целой экосистемы.

Когда хищники убивают добычу на суше в дикой природе, существует большая вероятность, что падальщики достаточно быстро набросятся на труп, тем самым избавляя всех от проблемы захоронения. Нечто похожее происходит и в океане, пишет IFLScience.

Тема мертвых морских гигантов неожиданно стала вирусной в X (Twitter) на этой неделе и исследователи решили в очередной раз напомнить о том, что происходит с китами после их смерти. Когда одни из самых больших животных на Земле умирают в океане, их тело начинает разлагаться. Во время разложения газы, порой, могут поднимать тела животных на поверхность, где птицы и акулы пытаются оторвать куски в течение недель или даже месяца.

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Увы, откусить кусок от мертвого тела кита не такая уж легкая задача, а потому птицам и другим морским хищникам приходится постараться, используя различные техники. Но даже это не всегда помогает. После нескольких недель дрейфования в открытом океане тело китов опускается на морское дно, где начинается их "загробная жизнь".

Опустившись на морское дно мертвое тело морского гиганта будет десятилетиями питать экосистему. Ученые называют этот процесс "падением кита". Морские падальщики со временем обглодают мягкие ткани кита в течение нескольких месяцев, однако ферменты плоти будут питать местные колонии организмов еще около года.

По данным Национальной службы океана, скелет кита может поддерживать богатые сообщества в океане в течение многих лет или десятилетий. Беспозвоночные будут использовать кости в качестве твердой поверхности для колонизации, а также источника сульфатов в результате распада органических соединений китовых костей.

Известно, что микробы процветают за счет энергии, выделяемой из костей мертвого кита и эти химические реакции являются основой для целой экосистемы до тех пор, пока существует "источник пищи". В результате смерть кита фактически формирует новую пищевую цепь и обеспечивает энергию для поддержания одноклеточных и многоклеточных организмов, а также губок.

Таким образом, по мнению исследователей, даже после смерти морские гиганты продолжают поддерживать пищевую цепь в океане и дают начало новой экосистеме.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, зачем 100 лет назад люди часами сидели в телах мертвых китов.