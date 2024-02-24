Дроны начнут уничтожать комаров: ученые разработали новый метод борьбы с вредителями

Ученые утверждают, что если все пойдет по плану, подобная революционная тактика сможет сократить популяции вредителей на 90% всего за несколько дней.

Комары являются повсеместной напастью и разносчиками серьезных болезней, от которых страдает большое количество людей. Не пожелавшие мириться с такой несправедливостью ученые разработали необычный способ борьбы с ними, прибегнув к помощи дронов, уже отлично зарекомендовавших себя в уничтожении различных вердителей. Их подход предполагает выпуск уже стерилизованных комаров в окружающую среду, нацеленных на вид Aedes aegypti, печально известный как распространитель лихорадки Денге, желтой лихорадки и вируса Зика. Таким способом ученые хотят быстро, дешево и эффективно сократить популяцию комаров и болезней, которые они переносят, пишет EurekAlert!.

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Вирус Денге представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире, особенно в тропических и субтропических регионах, где процветает его основной переносчик — комар Aedes aegypti. Денге характеризуется высокой температурой, сильной головной болью, болью в суставах и мышцах, сыпью и легким кровотечением, но может переходить в более тяжелые формы, такие как геморрагическая лихорадка Денге и шоковый синдром Денге. Эти тяжелые формы могут привести к утечке плазмы, скоплению жидкости, нарушению дыхания, сильному кровотечению или поражению органов, а при отсутствии своевременного лечения исход может быть фатальным. Поскольку специфического противовирусного лечения не существует, а вакцины эффективны лишь частично, основное внимание по-прежнему уделяется профилактическим мерам по контролю популяции комаров и защите от укусов. Распространение вируса Денге усугубляется урбанизацией, изменением климата и глобальными путешествиями, что делает борьбу с ним сложной задачей для систем здравоохранения во всем мире.

Разработанный компанией BirdView, передовым стартапом из Сан-Мануэля, штат Сан-Паулу, в сотрудничестве с EMBRAPA Instrumentation и при поддержке FAPESP, этот метод привлек внимание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). МАГАТЭ не чужда борьба с вредителями: они уже много лет стерилизуют комаров с помощью облучения. Недавние испытания, проведенные в Австрии и Бразилии, а также в партнерстве с агентством из Флориды, показали многообещающие результаты, намекая на то, что в будущем этот метод может существенно повлиять на здоровье населения, говорится в их исследованиях.

Отличительной чертой этой технологии является ее эффективность и адаптируемость. Традиционные наземные методы выпуска стерилизованных комаров имеют свои ограничения, например, они не могут проникнуть глубоко в места их размножения. Однако беспилотники могут рассеивать насекомых более широко и с меньшим стрессом для комаров, что повышает шансы на их выживание и общий успех проекта. Способный выпустить до 17 000 насекомых за один полет на площади 100 000 квадратных метров, этот метод может сократить популяцию комаров на 90% всего за три-четыре недели, тогда как наземная операция подобного рода занимает три-четыре месяца.

Сфера применения этой беспилотной технологии выходит за рамки борьбы с вредителями. Дроны BirdView также могут помочь в восстановлении лесов, высевая семена. Кроме того, этот метод позволяет распространять комаров, обработанных Wolbachia, бактерией, которая препятствует передаче Денге и других вирусов, что еще больше способствует борьбе как с вредителями, так и с опасными заболеваниями.

Ранее Фокус писал о предпочтениях комаров в отношении запахов. Полученные результаты исследования позволяют получить новые сведения о стратегии охоты этих существ и могут стать решающим фактором в нашей борьбе с болезнями, переносимыми комарами.

Также Фокус писал о разработке защиты от комаров с эффективностью в 95%. Исследование показывает, что новая "защита от комаров" способна работать около 8 часов и не вредит человеку.