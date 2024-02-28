Хвосты, перепонки и неугомонные уши: что лишнего оставила в нашем теле эволюция

Исследователи составили список из самых заметных рудиментов в человеческом теле, которые достались нам в наследство от предков.

Рудименты – это остатки эволюционной истории, "отпечатки" или "следы" — в переводе с латинского vestigial. Все виды обладают рудиментарными признаками, которые варьируются по типу от анатомических до физиологических и поведенческих. У человека встречается более 100 рудиментарных аномалий.

Ученые составили список из 7 самых заметных рудиментов в теле человека.

Ладонный хватательный рефлекс

Ладонный хватательный рефлекс пропадает у младенцев после 3-х месяцев Фото: Tony Wear/Shutterstock.com

Ладонный хватательный рефлекс – характерное поведение человеческих младенцев, развивающееся уже на 16-й неделе беременности, когда плод начинает хвататься за пуповину в материнской утробе.

Ранние исследования показали, что новорожденные дети, полагаясь на свой хватательный рефлекс, могут удерживать собственный вес в течение как минимум 10 секунд.

Для сравнения, детеныши обезьян, обладающие аналогичным непроизвольным хватательным рефлексом, могут висеть на одной руке более получаса. Этот рефлекс необходим детенышам обезьян, чтобы цепляться за шерсть материнского тела.

В отличие от обезьян, люди потеряли свой волосяной покров в ходе эволюции, поэтому наши дети больше не нуждаются в подобном рефлексе. Младенцы теряют этот рефлекс примерно в возрасте около трех месяцев.

Хвосты

Иногда человеческие дети рождаются с рудиментарным хвостом Фото: Depositphotos

В редких случаях человеческие младенцы рождаются с рудиментарным хвостом. Почему так бывает?

На шестой неделе беременности у эмбриона человека появляется хвост, состоящий из нескольких позвонков. Однако в течение следующих нескольких недель развития хвост исчезает, и со временем позвонки срастаются, образуя копчик у взрослого человека.

Люди и их родственники-обезьяны отличаются от других групп приматов отчасти отсутствием хвоста, хотя почему некоторые обезьяны потеряли хвост, пока неясно.

В современной медицинской литературе такие хвосты описываются как не имеющие позвонков и обычно безвредные, хотя некоторые из них ассоциируются со spina bifida (неспособностью позвонков полностью закрыть спинной мозг).

Рудиментарные хвосты у новорожденных обычно удаляются хирургическим путем без осложнений.

Зубы мудрости

такие зубы уже давно считаются рудиментарным признаком человеческого организма Фото: Shutterstock

По мере того, как человеческий вид мигрировал из Африки, он заселял различные места обитания, и в конце концов возникли человеческие цивилизации. Одновременно с этими событиями в рационе человека произошел сдвиг в сторону потребления мягкой и обработанной пищи, что постепенно устранило необходимость в больших и мощных челюстях.

С уменьшением размера челюсти человека моляры, особенно третьи моляры, или зубы мудрости, стали подвержены импакции, когда зуб не может прорезаться.

Более того, со временем все чаще встречаются случаи, когда у людей вовсе отсутствуют зубы мудрости. Как следствие, такие зубы уже давно считаются рудиментарным признаком человеческого организма.

Мигательная перепонка

У многих животных мигательная перепонка выполняет защитную функцию Фото: Live Science

Мигательная перепонка – это складка конъюнктивы у внутреннего угла человеческого глаза. Ее сходство с третьим веком других животных привело к мысли, что она может быть остатком подобной структуры, которая до сих пор является частью глаза у некоторых приматов, включая горилл.

Однако у шимпанзе — одного из ближайших родственников человека — plica semilunaris, по-видимому, также является рудиментом. У многих животных мигательная перепонка выполняет защитную функцию — например, поддерживает чистоту и влажность глаза или скрывает радужную оболочку от хищников.

У некоторых видов животных мембрана достаточно прозрачна, что позволяет видеть под землей или под водой. Хотя причина потери мигательной перепонки у человека неясна, изменения в среде обитания и физиологии глаза могли сделать эту ткань ненужной.

Ушные мышцы

Люди все еще могут восстановить способность шевелить ушами Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Мышцы человеческого уха включают в себя переднюю ушную мышцу, верхнюю ушную мышцу и заднюю ушную мышцу. Вместе они управляют ушной раковиной — или видимой частью уха.

У многих млекопитающих движения ушей, производимые ушными мышцами, играют роль при локализации звуков и выражении эмоций, но у человека эти мышцы считаются нефункциональными.

Дарвин предположил, что люди эффективно улавливают звуки, поворачивая голову в нужном направлении, тем самым компенсируя потерю ушных мышц или устраняя необходимость в них. Однако благодаря постоянным усилиям люди могут восстановить способность шевелить ушами.

Длинная ладонная мышца

Ладонная мышца утратила свой смысл в теле современного человека Фото: Wikidata

Исследования показали, что ладонная мышца, тонкая полоска мышц, проходящая между запястьем и локтем, отсутствует на обеих руках примерно у 10% людей.

Предположительно, эта мышца выполняла функцию захвата, а некоторые предполагают, что она имела особое значение для передвижения по деревьям.

Однако у современных людей отсутствие этой мышцы не влияет на силу хватки. Сегодня длинная ладонная мышца обычно используется в качестве источника ткани для пересадки сухожилий в реконструктивной хирургии.

Пирамидальная мышца

Почти у 80% людей на Земле присутствуют одна или две пирамидальные мышцы Фото: TeachMeSeries

Пирамидальная мышца – это парная мышца треугольной формы, которая (при наличии) располагается в нижней части живота.

Пирамидальные мышцы различаются по размеру и количеству: у некоторых людей их две, одна или ни одной. Они могут служить для сокращения так называемой белой линии живота (волокнистая структура передней брюшной стенки), что, как считается, не имеет отношения к функции мышц живота.

По оценкам исследователей, одна или обе пирамидальные мышцы присутствуют примерно у 80% людей.