Эволюционная причуда. Ученые объяснили, зачем мужчинам нужны соски
Несмотря на то, что мужские соски считаются рудиментарными, то есть утратившими свою функцию в ходе эволюции, на самом деле это не так.
Рассматривая каждую деталь человеческого тела, мужские соски могут показаться наиболее бесполезной его частью. Женщинам они необходимы для кормления детей, а у мужчин они не выполняют никакой очевидной цели, пишет Verywell Health.
Многим людям кажется непонятным, зачем они вообще нужны мужчинам, ведь практически любая другая часть тела явно способствует выживанию или размножению, так зачем же она необходима? Однако у исследователей есть объяснение.
На самом деле, соски являются результатом одинакового развития эмбрионов женского и мужского типа на ранних этапах, до активации Y-хромосомы.
Во время эмбриогенеза (развития эмбриона после оплодотворения) женская и мужская особь исходят, так сказать, из одной и той же генетической базы.
Только во второй половине первых восьми недель половые гены, называемые X и Y хромосомами, определяют, будет ли ребенок женского или мужского пола.
Y-хромосома — это та, которая отличает мужчин (у которых есть одна X и одна Y-хромосома) от женщин (у которых есть две X-хромосомы). В течение первых 4-5 недель беременности различия между полами отсутствуют, хотя эмбриональные клетки продолжают делиться. На этом этапе соски уже развиваются.
И только к 6 или 7 неделе Y-хромосома вызывает изменения (посредством гена SRY), которые приводят к развитию яичек у мужского пола. В то время как женские эмбрионы, которые не находятся под влиянием Y-хромосомы, претерпевают изменению в клетках молочной железы, начиная с развития ямки в центре каждого соска. В этой ямке постепенно образуется углубление, которое соединяется с молочным протоком. Хотя это в какой-то степени происходит и у мужчин, но оно гораздо менее глубокое и развитое.
Что примечательно, у мужчин даже случается рак груди — примерно 1% от общего количества случаев этого заболевания.
Несмотря на то, что мужские соски считаются рудиментарными, то есть утратившими свою функцию в ходе эволюции (подобно аппендиксу или зубам мудрости), это в значительной степени не соответствует действительности.
На самом деле, сосок содержит большое количество нервов, которые функционируют как основной стимулирующий орган как у мужчин, так и у женщин. Как таковой, он может считаться вторичным половым признаком наряду с лобковыми волосами, увеличенной грудью и расширенными бедрами у женщин, а также волосами на лице и кадыком у мужчин.
Более того, мужской сосок не менее чувствителен, чем женский, и может значительно способствовать сексуальному возбуждению при стимуляции.