Эволюционная причуда. Ученые объяснили, зачем мужчинам нужны соски

Несмотря на то, что мужские соски считаются рудиментарными, то есть утратившими свою функцию в ходе эволюции, на самом деле это не так.

Рассматривая каждую деталь человеческого тела, мужские соски могут показаться наиболее бесполезной его частью. Женщинам они необходимы для кормления детей, а у мужчин они не выполняют никакой очевидной цели, пишет Verywell Health.

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Многим людям кажется непонятным, зачем они вообще нужны мужчинам, ведь практически любая другая часть тела явно способствует выживанию или размножению, так зачем же она необходима? Однако у исследователей есть объяснение.

На самом деле, соски являются результатом одинакового развития эмбрионов женского и мужского типа на ранних этапах, до активации Y-хромосомы.

Во время эмбриогенеза (развития эмбриона после оплодотворения) женская и мужская особь исходят, так сказать, из одной и той же генетической базы.

[ + – ] Только во второй половине первых восьми недель половые гены, называемые X и Y хромосомами, определяют, будет ли ребенок женского или мужского пола

Только во второй половине первых восьми недель половые гены, называемые X и Y хромосомами, определяют, будет ли ребенок женского или мужского пола.

Y-хромосома — это та, которая отличает мужчин (у которых есть одна X и одна Y-хромосома) от женщин (у которых есть две X-хромосомы). В течение первых 4-5 недель беременности различия между полами отсутствуют, хотя эмбриональные клетки продолжают делиться. На этом этапе соски уже развиваются.

И только к 6 или 7 неделе Y-хромосома вызывает изменения (посредством гена SRY), которые приводят к развитию яичек у мужского пола. В то время как женские эмбрионы, которые не находятся под влиянием Y-хромосомы, претерпевают изменению в клетках молочной железы, начиная с развития ямки в центре каждого соска. В этой ямке постепенно образуется углубление, которое соединяется с молочным протоком. Хотя это в какой-то степени происходит и у мужчин, но оно гораздо менее глубокое и развитое.

[ + – ] Мужской сосок не менее чувствителен, чем женский, и может значительно способствовать сексуальному возбуждению при стимуляции

Что примечательно, у мужчин даже случается рак груди — примерно 1% от общего количества случаев этого заболевания.

Несмотря на то, что мужские соски считаются рудиментарными, то есть утратившими свою функцию в ходе эволюции (подобно аппендиксу или зубам мудрости), это в значительной степени не соответствует действительности.

На самом деле, сосок содержит большое количество нервов, которые функционируют как основной стимулирующий орган как у мужчин, так и у женщин. Как таковой, он может считаться вторичным половым признаком наряду с лобковыми волосами, увеличенной грудью и расширенными бедрами у женщин, а также волосами на лице и кадыком у мужчин.

Более того, мужской сосок не менее чувствителен, чем женский, и может значительно способствовать сексуальному возбуждению при стимуляции.