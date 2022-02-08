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Еволюційна примха. Учені пояснили, навіщо чоловікам потрібні соски

Юлія Чайка
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чоловік, спортзал, голий торс, фото

Попри те, що чоловічі соски вважаються рудиментарними, тобто такими, що втратили свою функцію в ході еволюції, насправді це не так.

Розглядаючи кожну деталь людського тіла, чоловічі соски можуть здатися найнепотрібнішою його частиною. Жінкам вони необхідні для годування дітей, а чоловіки не виконують жодної очевидної мети, пише Verywell Health.

Багатьом людям здається незрозумілим, навіщо вони взагалі потрібні чоловікам, адже практично будь-яка інша частина тіла явно сприяє виживанню чи розмноженню, то навіщо вона необхідна? Проте дослідники мають пояснення.

Насправді, соски є результатом однакового розвитку ембріонів жіночого та чоловічого типу на ранніх етапах, до активації Y-хромосоми.

Під час ембріогенезу (розвитку ембріона після запліднення) жіноча та чоловіча особини виходять, так би мовити, з однієї і тієї ж генетичної основи.

ембріон, пуповина, фото
Тільки у другій половині перших восьми тижнів статеві гени, звані X та Y хромосомами, визначають, чи буде дитина жіночої чи чоловічої статі.

Тільки у другій половині перших восьми тижнів статеві гени, звані X та Y хромосомами, визначають, буде дитина жіночої чи чоловічої статі.

Y-хромосома — це та, яка відрізняє чоловіків (у яких є одна X та одна Y-хромосома) від жінок (у яких є дві X-хромосоми). Протягом перших 4-5 тижнів вагітності різниці між статями немає, хоча ембріональні клітини продовжують ділитися. На цьому етапі соски вже розвиваються.

І тільки до 6 або 7 тижнів Y-хромосома викликає зміни (за допомогою гена SRY), які призводять до розвитку яєчок у чоловічої статі. У той час як жіночі ембріони, які не перебувають під впливом Y-хромосоми, зазнають змін у клітинах молочної залози, починаючи з розвитку ямки в центрі кожного соска. У цій ямці поступово утворюється поглиблення, яке з'єднується з молочною протокою. Хоча це якоюсь мірою відбувається і у чоловіків, але воно набагато менш глибоке та розвинене.

чоловік, ліжко, ліжко, соски, знімок
Чоловічий сосок не менш чутливий, ніж жіночий, і може значно сприяти сексуальному збудженню під час стимуляції.

Примітно, що у чоловіків навіть трапляється рак грудей — приблизно 1% від загальної кількості випадків цього захворювання.

Попри те, що чоловічі соски вважаються рудиментарними, тобто такими, що втратили свою функцію в ході еволюції (подібно до апендикса або зубів мудрості), це значною мірою не відповідає дійсності.

Насправді сосок містить велику кількість нервів, які функціонують як основний стимулювальний орган як у чоловіків, так і у жінок. Як такий, він може вважатися вторинною статевою ознакою поряд з лобковим волоссям, збільшеними грудьми та розширеними стегнами у жінок, а також волоссям на обличчі та кадиком у чоловіків.

Більше того, чоловічий сосок не менш чутливий, ніж жіночий, і може значно сприяти сексуальному збудженню під час стимуляції.