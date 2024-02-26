Над Антарктидой пронесся самолет, на борту которого не было ни души: что это было (видео)

Ученые разработали специальный беспилотный самолет, который работает при минимальном вмешательстве человека.

Беспилотный самолет недавно поднялся в небо над Антарктидой в испытательном полете, который, как полагают ученые, произведет революцию в способах сбора научных данных на покрытом льдом континенте, пишет IFLScience.

Беспилотник Windracers ULTRA был разработан под руководством исследовательской станции Ротера Британской антарктической службы (BAS). Он представляет собой полностью автономный самолет с размахом крыльев 10 метров. Авторы проекта отмечают, что на борту самолета можно перевозить груз до 100 кг, при этом беспилотник может преодолевать расстояние до 1000 километров. Благодаря высокотехнологичной системе автопилота он может безопасно взлетать, летать и приземляться при минимальном вмешательстве человека-оператора.

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Самолет был специально разработан компанией Windracers для работы в невероятных суровых условиях Антарктиды. Например, по словам разработчиков, если один из двигателей аппарат выйдет из строя, самолет все еще сможет завершить полет и вернуться на базу. Кроме того, он сконструирован таким образом, чтобы продолжать работу, даже если некоторые компоненты повреждены или вышли из строя.

Первые испытания самолета стартовали в начале февраля 2024 года и лишь на этой неделе он наконец-то заверил первые испытательные полеты, преодолев 720 километров. Исследователи отмечают, что в данный момент испытания проходят хорошо и аппарат доказал, что может надежно собирать широкий спектр научных данных.

По словам ведущего ученого проекта Тома Джордана, первоначальные испытания показывают, что беспилотник может собирать высококачественную экологическую информацию, которая станет полезной для целого ряда научных дисциплин. Авторы исследования также отмечают, что в дальнейшем новая разработка примет участие в более широком экспериментальном проекте, целью которого является выяснить, можно ли использовать подобные дроны для сбора данных об окружающей среде на ледяном континенте.

Предполагается, что ученые используют самолет для оценки структуры ледникового покрова с помощью бортового радара, а также задействуют его в исследовании тектонических структур, скрытых подо льдами Антарктиды — для этого используют магнитные и гравитационные датчики.

Кроме того камеры на борту будут использованы для документирования криля, являющегося основой пищевой цепи, в экологически чувствительных районах. Также самолет оснащен зондом атмосферной турбулентности, который будет изучать сложные процессы, происходящие в океане и атмосфере Антарктиды.

Отметим, что за пределами Антарктиды автономные самолеты широко используются учеными. Например, в августе 2022 года Airbus Zephyr S на солнечной энергии находился в воздухе 64 дня, 18 часов и 26 минут — это побило рекорд самого продолжительного беспилотного полета.

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