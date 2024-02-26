Незаметно укреплял здоровье сердца: необычное свойство препарата от проблем с простатой

Необычные выводы последнего исследования заставили ученых обратить свое внимание на препарат, который ранее был известен борьбой с облысением и проблемами с простатой у мужчин.

Недавно ученые обнаружили новое необычное преимущество финастерида — препарата, направленного на борьбу с облысением у мужчин и симптомами увеличенной простаты. Авторы научной работы из Иллинойского университета в Урбан-Шампейн изучили данные Национального исследования здоровья и питания за период с 2009 по 2016 год и обнаружили, что финастерид может быть сиспользован также и для укрепления здоровья сердца, пишет Earth.

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У мужчин, принимающих финастерид, уровень холестерина был значительно ниже, чем у тех, кто не использовал этот препарат. Это открытие удивило команду исследователей, показав весь потенциал препарата в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причины смерти во всем мире.

Хауме Аменгуаль, руководитель исследования и доцент Колледжа сельскохозяйственных, потребительских и экологических наук, был невероятно удивлен полученными результатами. Ожидалось, что существенной разницы в уровне холестерина не будет, а возможно, эффект при приеме препарата будет обратный. Однако полученные данные говорили совсем о другом: снижение уровня холестерина было на целых 30 пунктов по сравнению с теми, кто его не принимал.

Хотя наблюдательный характер исследования и небольшое число участников старше 50 лет, сообщивших о применении финастерида, накладывают определенные ограничения на его точность, эти выводы побудили команду исследователей продолжить изучение действия препарата уже более активным образом на мышах. Проведенные на грызунах эксперименты также показали многообещающие результаты: финастерид не только снизил уровень холестерина у них, но и замедлил прогрессирование атеросклероза — отложения жиров, холестерина и других веществ в стенках артерий. Также препарат знаачительно уменьшил воспаление печени.

Несмотря на обнадеживающие результаты, Аменгуаль призывает к терпению и осторожности. Как и любое другое лекарство, финастерид имеет свои риски, и прежде чем рассматривать его в качестве профилактического средства от сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо обязательно проконсультироваться с медицинскими работниками.

По мере того как научное сообщество готовится к дальнейшим исследованиям и возможным клиническим испытаниям, финастерид может сыграть важную роль в профилактике серьезных сердечных заболеваний, дав надежду миллионам нуждающихся и страдающих от болезней сердца. Будущее препарата может кардинально поменяться, как и предпосылки для его назначения, поскольку его потенциал теперь распространяется и на здоровье сердца, говорят ученые.

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