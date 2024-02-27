Чудище из глубин: гигантский череп таинственного существа неожиданно появился на пляже (фото)

Кости выглядят настолько необычно, что едва ли можно догадаться, кому на самом деле он принадлежал ранее.

Гигантский таинственный череп был обнаружен на пляже Пахаро Дюнс в заливе Монтерей в Калифорнии. Внимание отдыхающих и местных жителей привлекло то, что останки, казалось, не были похожи ни на что живое и были чрезвычайно огромными, пишет Sacramento Bee.

Местные жители и гости в последние несколько месяцев активно делились снимками черепа загадочного существа в социальных сетях, недоумевая, кому он мог бы принадлежать. К счастью, сотрудники Чарльстонского центра палеонтологии в Южной Каролине пролили свет на ситуацию.

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По словам главного палеонтолога центра Роберта Бессенекера, гигантский череп, вероятно, принадлежит морскому существу, наиболее вероятными подозреваемыми являются синий кит и финвал. Во-первых, оба они гигантских размеров, во-вторых, их черепа измеряются в метрах, что соответствует размеру гигантского черепа. В-третьих, черепа этих морских гигантов чрезвычайно похожи.

Предполагается, что череп был взят из туши кита, обнаруженного на побережье в октябре прошлого года. По данным Музея естественной истории Санта-Крус, тогда останки слишком сильно разложились, чтобы их можно было идентифицировать.

Эксперты Музея естественной истории Санта-Крус подозревают, что гигантский череп, обнаруженный на пляже принадлежит финвалу. Вероятно, кости, найденные на пляже, представляют собой базикраний, то есть основание черепа, с прикрепленными частичными ноздрями (дыхалом).

Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований свидетельствуют о том, что синие киты и финвалы являются самыми крупными существами на Земле. Последние, как известно, могут достигать 26 метров в длину и весят до 80 тонн. В то же время синие киты могут достигать в длину 33 метров и весят до 165 тонн.

По словам исполнительного директора музея Фелиции Ван Столк, подобные мероприятия, посвященные природе, как появление гигантского черепа на пляже, являются прекрасной возможностью вызвать у людей интерес к природе.

Ранее Фокус писал о том, что в море обнаружен огромный кит со сколиозом: как такое может быть.