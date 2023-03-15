Понять могут только люди. В море обнаружен огромный кит со сколиозом: как такое может быть (видео)

У берегов Испании в Средиземном море был обнаружен 17-метровый финвал с сильным искривлением позвоночника. Ученые предполагают, что кит получил травму во время своего путешествия.

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Команда местного судна, которое плавало в Средиземном море у берегов Испании, заметила кита, который плыл неестественным образом, изгибаясь, как будто он попал в рыболовные сети. Но оказалось, что 40-тонный финвал имеет ярко выраженную тяжелую форму сколиоза, пишет ScienceAlert.

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Финвалы являются одним из видов китов, которые принадлежат к семейству полосатиковых китов. Данный вид является родственником синих китов и финвалы, по словам ученых, представляют собой второе по величине животное на Земле.

Именно финвала, длина которого составляет 17 метров, весом в 40 тонн, увидели у берегов Испании с ярко выраженным случаем тяжелого сколиоза. После того, как команда местного корабля вызвала спасательную команду, в которую входили биологи и ветеринары, то те, запустив беспилотник в воздух, очень удивились, когда определили наличие сильного искривления позвоночника у кита.

Финвала, длина которого составляет 17 метров, весом в 40 тонн, увидели у берегов Испании с ярко выраженным случаем тяжелого сколиоза Фото: ScienceAlert

По словам ученых, сколиоз позвоночника выглядел настолько сильно выраженным, что это полностью изменило внешний вид финвала. И скорее всего, судя по его движениям, это причиняло ему ужасную боль. Ученые наблюдали за китом всего несколько часов после чего он покинул местные воды. О дальнейшей его судьбе ничего не известно, так как прикрепить датчик отслеживания на тело кита не удалось.

По словам биологов, искривление позвоночника у китов является очень редким явлением, но все же иногда такое встречается. 4 года назад ученые смогли изучить мертвого малого полосатика (вид китов, который также принадлежит к семейству полосатиковых китов), у которого был также ярко выраженный сколиоз.

На самом деле только люди могут понять, насколько эта болезнь ужасная, ведь мы являемся единственным видом на планете, у которого сколиоз может развиться спонтанно и без всякой причины. Из-за нашего вертикального положения позвоночник, который несет на себе огромную нагрузку, может деформироваться. Но у китов позвоночник не подвержен таким нагрузкам, а потому появление сколиоза крайне маловероятно.

Горбатый кит с ярко выражденным сколиозом позвоночника Фото: ScienceAlert

Пока что ученые точно не знают, что стало причиной появления такого искривления позвоночника у финвала, но предполагают, что он мог получить травму во время встречи с большим кораблем. Биологи считают, что ежегодно на планете примерно 20 тысяч китов гибнет из-за встречи с крупными судами в океанах. Большая часть этих китов – это финвалы, которые в основном плавают у поверхности воды. После них чаще всего погибают горбатые киты, которые также относятся к семейству полосатиковых китов.

В 2022 году ученые смогли обнаружить горбатого кита, у которого был поврежден позвоночник после встречи с кораблем. И несмотря на это животное проплыло тысячи километров от севера Канады до Гавайских островов

Некоторые ученые считают, что причиной искривления позвоночника у китов может быть врожденный порок, хотя пока доказательств этому найдено не было. В то же время еще 18 лет назад ученые обнаружили косатку с такой врожденной аномалией, что не позволяло ей нормально плавать и охотиться. Поэтому она умерла в молодом возрасте.

Фокус уже писал о крупной бойне в океане у берегов ЮАР, когда косатки убили 17 акул и съели их печень. Ученые считают, что это самое масштабное нападение косаток на акул.