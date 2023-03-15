Зрозуміти можуть лише люди. У морі знайшли величезного кита зі сколіозом: як таке може бути (відео)

Біля берегів Іспанії в Середземному морі виявили 17-метрового фінвала із сильним викривленням хребта. Вчені припускають, що кит зазнав травми під час своєї подорожі.

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Команда місцевого судна, яке плавало в Середземному морі біля берегів Іспанії, помітила кита, який плив неприродним чином, згинаючись, ніби він потрапив у рибальські сіті. Але виявилося, що 40-тонний фінвал має яскраво виражену важку форму сколіозу, пише ScienceAlert.

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Фінвали є одним із видів китів, які належать до сімейства смугастих китів. Цей вид є родичем синіх китів, і фінвали, за словами вчених, є другою за величиною твариною на Землі.

Саме фінвала, довжина якого становить 17 метрів, а вага — 40 тонн, побачили біля берегів Іспанії з яскраво вираженим випадком важкого сколіозу. Після того, як команда місцевого корабля викликала рятувальну команду, до якої входили біологи та ветеринари, ті, запустивши безпілотник у повітря, дуже здивувалися, коли визначили наявність сильного викривлення хребта в кита.

Фінвала, довжина якого становить 17 метрів, а вага — 40 тонн, побачили біля берегів Іспанії з яскраво вираженим випадком важкого сколіозу Фото: ScienceAlert

За словами вчених, сколіоз хребта був настільки сильно вираженим, що це повністю змінило зовнішній вигляд фінвала. І швидше за все, судячи з його рухів, це завдавало йому страшного болю. Вчені спостерігали за китом лише кілька годин, після чого він залишив місцеві води. Про подальшу його долю нічого не відомо, тому що прикріпити датчик відстеження на тіло кита не вдалося.

За словами біологів, викривлення хребта в китів є дуже рідкісним явищем, але все ж таки іноді таке зустрічається. 4 роки тому вчені змогли вивчити мертвого малого смугастика (вид китів, що також належить до сімейства смугастих китів), який мав також яскраво виражений сколіоз.

Насправді тільки люди можуть зрозуміти, наскільки ця хвороба жахлива, адже ми єдиний вид на планеті, у якого сколіоз може розвинутися спонтанно та без будь-якої причини. Через наш вертикальний стан хребет, який несе на собі величезне навантаження, може деформуватися. Але в китів хребет не схильний до таких навантажень, а тому поява сколіозу вкрай малоймовірна.

Горбатий кит із яскраво вираженим сколіозом хребта Фото: ScienceAlert

Поки що вчені точно не знають, що спричинило появу такого викривлення хребта у фінвала, але припускають, що він міг отримати травму під час зустрічі з великим кораблем. Біологи вважають, що щороку на планеті приблизно 20 тисяч китів гинуть через зустріч із великими суднами в океанах. Більшість цих китів — це фінвали, які переважно плавають біля поверхні води. Після них найчастіше гинуть горбаті кити, які також належать до сімейства смугастих китів.

У 2022 році вчені змогли виявити горбатого кита, у якого було пошкоджено хребет після зустрічі з кораблем. І попри це, тварина пропливла тисячі кілометрів від півночі Канади до Гавайських островів.

Деякі вчені вважають, що причиною викривлення хребта в китів може бути вроджена вада, хоча поки що доказів цього не було знайдено. Водночас ще 18 років тому вчені виявили косатку з такою вродженою аномалією, що не дозволяло їй нормально плавати й полювати. Через це вона померла в молодому віці.

Фокус уже писав про велику бійню в океані біля берегів ПАР, коли косатки вбили 17 акул і з'їли їхню печінку. Вчені вважають, що це наймасштабніший напад косаток на акул.