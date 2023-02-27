Найбільша бійня в океані: кити-вбивці поласували печінками 17 акул (фото)

За словами дослідників, за цим нападом стоять два самці косаток — Порт і Старборт, які нападають і на великих білих акул і вміло потрошать їх.

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Біля берегів ПАР косатки вбили 17 акул і хірургічно точно "видалили" їх печінки. Такий напад китів убивць дослідники назвали наймасштабнішим на сьогодні. Про це повідомляється на сторінці Marine Dynamics Academy у Facebook.

Океанологи розповіли, що два дорослі самці косаток їм відомі. Одного звати Порт, іншого — Старборт ("правий борт"), ці особини часто полюють на акул біля берегів Південної Африки.

За спостереженнями вчених, вони помітили косаток, які близько двох годин пірнали в районі "Перлового пляжу" рибальського міста Гансбай, у Західно-Капській провінції ПАР. І тільки потім вони пішли у глибші води.

Через два дні припливів винесло на берег 11 плоскоголових семижаберних акул, згодом було виявлено ще 7 трупів.

У сутичках косатки проти акули переможцями найчастіше виходять перші, а присутність цих китів убивць легко визначити за характерними плавцями. На опублікованих фото — морські ссавці пірнають у районі, де сталася масова бійня.

Елісон Тоунер із Родоського університету у Східно-Капській провінції ПАР, очолює дослідження, присвячене китам убивцям, які полюють на акул у місцевих водах.

[ + – ] Косатки у водах ПАР

За її словами, у кожного з виявлених трупів було розпорото черево і не було печінки. Усі акули були самками завдовжки 1,5 – 2 метри. Такі ушкодження відзначалися і в акул у районі Фолс-бей, віддаленому районі на південному заході ПАР, де косатки часто нападають на акул.

Ніколи раніше не траплялися випадки, щоб косатки поглинали одразу 17 акул за один раз. Можливо, загиблих тварин було ще більше, і не все їх вимило на берег.

[ + – ] Результат битви косатка проти акули

Пара китів убивць — Порт і Старборд — опинилися в полі зору океанологів ще 2015 року. Вважається, що саме ці косатки вбивали акул, яких згодом виявили пірнальники. У період 2017 року 2019 року вони стали полювати на великих білих акул.

У звіті "Африканського журналу морських досліджень" за 2017 рік зазначається, що біля берегів міста Гансбай знайшли 8 випотрошених трупів великих білих акул. І в шести не було печінки, а в деяких і сердець.

Вчені не сумніваються, що за цими нападами стоять кити-вбивці.

"На грудних плавцях акул залишилися сліди від зубів косаток, а їхні печінки були акуратно видалені — з великими білими акулами це могли зробити тільки великі і дуже спритні тварини", — пояснила Тоунер.

Нагадаємо, що біля берегів Ісландії косатка викрала дитинча круглоголового кита. Вчені припускають, що самка косатки його всиновила.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер вдарив ногою голодну акулу і це врятувало йому життя. Інструктор з фрідайвінгу спіймав кількох омарів і плив до берега, але акула несподівано зняла здобич із гарпуна.