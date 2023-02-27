Крупнейшая бойня океане: киты-убийцы полакомились печенями 17 акул (фото)

По словам исследователей, за этим нападением стоят два самца косаток — Порт и Старборт, которые нападают и на больших белых акул и умело потрошат их.

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У берегов ЮАР косатки убили 17 акул и хирургически точно "удалили" их печени. Такое нападение китов убийц исследователи назвали самым масштабным на сегодня. Об этом сообщается на странице Marine Dynamics Academy в Facebook.

Океанологи рассказали, что два взрослых самца косаток им известны. Одного из зовут Порт, другого — Старборт ("правый борт"), эти особи часто охотятся на акул у берегов Южной Африки.

По наблюдениям ученых, они заметили косаток, которые около двух часов ныряли в районе "Жемчужного пляжа" рыболовного города Гансабай, в Западно-Капской провинции ЮАР. И только потом они ушли в более глубокие воды.

Спустя два дня приливов вынесло на берег 11 плоскоголовых семижаберных акул, впоследствии были обнаружены еще 7 трупов.

В столкновениях косатки против акулы победителями чаще всего выходят первые, а присутствие этих китов убийц легко определить по характерным плавникам. На опубликованных фото — морские млекопитающие ныряют в районе, где произошла массовая бойня.

Элисон Тоунер из Родосского университета в Восточно-Капской провинции ЮАР, возглавляет исследование, посвященное китам убийцам, которые охотятся на акул в местных водах.

[ + – ] Косатки в водах ЮАР

По ее словам, у каждого из обнаруженных трупов было распорото брюхо и отсутствовала печень. Все акулы были самками длиной 1,5 – 2 метра. Такие повреждения отмечались и у акул в районе Фолс-бэй, отдаленном районе на юго-западе ЮАР, где косатки часто нападают на акул.

Никогда прежде не отмечались случаи, чтобы косатки поглощали сразу 17 акул за один раз. Возможно, погибших животных было еще больше, и не все из них вымыло на берег.

[ + – ] Результат битвы косатка против акулы

Пара китов убийц — Порт и Старборд — оказались в поле зрения океанологов еще в 2015 году. Считается что именно эти косатки убивали акул, которых впоследствии обнаружили ныряльщики. В период 2017 году 2019 они стали охотиться на больших белых акул.

В отчете "Африканского журнала морских исследований" за 2017 год отмечается, что у берегов города Гансбай нашли 8 выпотрошенных трупов больших белых акул. И у шести не было печеней, а у некоторых и сердец.

Ученые не сомневаются, что за этими нападениями стоят киты-убийцы.

"На грудных плавниках акул остались следы от зубов косаток, а их печени были аккуратно удалены — с большими белыми акулами это могли проделать только крупные и очень ловкие животные", — пояснила Тоунер.

Напомним, что у берегов Исландии косатка похитила детеныша круглоголового кита. Ученые допускают, что самка косатки его усыновила.

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