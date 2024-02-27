Столетняя тайна: вблизи Австралии исследователи нашли пароход "Немезида" (видео)

Несмотря на то, что экипаж другого судна, которое попало в шторм, в последний раз видел его вблизи Уоллонгонга, исследователи не могли установить местонахождение 73-метрового судна более ста лет.

Австралийская организация научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) разгадала столетнюю тайну, связанную с гибелью парохода "Немезида". Пароход "Немезида" бесследно исчез в июле 1904 года при перевозке угля из Ньюкасла в Мельбурн, попав в сильный шторм у побережья Нового Южного Уэльса, пишет IFLScience.

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Несмотря на то, что экипаж другого судна, которое попало в шторм, в последний раз видел его вблизи Уоллонгонга, исследователи не могли установить местонахождение 73-метрового судна более ста лет.

В 2022 году компания Subsea Professional Marine Services, занимающаяся дистанционным зондированием, наткнулась на обломки судна в 26 километрах от берега во время поиска потерянных грузовых контейнеров у побережья Сиднея.

Исследование затонувшего корабля

Heritage New South Wales обратилась к CSIRO с просьбой провести дальнейшие исследования. Используя современные многолучевые эхолоты, команда составила карту морского дна, а затем установила камеры, чтобы осмотреть затонувшее судно. Ученые планируют собрать видеозаписи затонувшего корабля для создания 3D-модели "Немезиды" в его нынешнем состоянии.

По словам гидрографического инженера CSIRO Фила Ванденбосше, "затонувший корабль расположен у края континентального шельфа и лежит на морском дне вертикально, но демонстрирует значительные повреждения и разрушения как в носовой, так и в кормовой части". Ключевые конструкции, такие как два якоря корабля, все еще можно было идентифицировать во время визуального осмотра.

Доктор Брэд Дункан, старший морской археолог, подчеркнул значение находки: "Это открытие и подтверждение идентичности затонувшего корабля не только предоставляет важную археологическую информацию о корабле и событии катастрофы, но, что важнее, может принести некоторое утешение семьям и друзьям тех, кто погиб на борту, поскольку это место, где они смогут оплакать своих близких".

Обнаружение "Немезиды" добавляет еще одну главу к тысячам кораблекрушений вдоль австралийского побережья, намекая на возможность того, что есть еще много скрытых историй, которые ждут своего раскрытия.

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