Персональный нимфей императора: ученые обнаружили уникальный артефакт в Голубом гроте (фото)

В Голубом гроте, который в античные времена был личным местом для купания императора Тиберия, ученые обнаружили резной каменный блок. Вероятно, это была часть отделки грота.

Related video

В Голубом гроте, что у побережья Капри, Италия, ученые обнаружили неожиданную археологическую находку. Исследователи из управления археологии, изобразительного искусства и ландшафта столичной области Неаполя нашли каменную глыбу на дне этой морской пещеры, пишет HeritageDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Голубой грот, размерами 60 метров в длину и 25 метров в ширину, имеет вход шириной всего два метра и высотой один метр во время отлива, что обеспечивает доступ только во время приливов и отливов, когда море спокойно. Грот служил частным местом для купания императора Тиберия в античные времена (14-37 гг. н. э.). Император приказал построить здесь императорский нимфей — место, украшенное статуями, в частности изображениями римских богов.

Прошлые подводные раскопки обнаружили такие сокровища, как три статуи римских морских богов, Нептуна и Тритона, которые сейчас выставлены в музее в Анакапри. В 2009 году со дна грота подняли семь оснований для статуй.

Фото: Mediaset N.V.

Этот нимфей связан с виллой ди Градола, расположенной непосредственно над Голубым гротом. Историки считают эту виллу одной из двенадцати вилл Тиберия на острове, о чем писал римский историк Тацит.

Недавно стало известно, что археологи обнаружили тщательно вырезанную каменную глыбу, погруженную на глубину 3 метра. Считается, что эта глыба была скульптурным убранством императорского нимфея.

Важно

Болгарский тракторист "помог" найти древнеримские захоронения: что обнаружили ученые (фото)

Чтобы поднять артефакт на поверхность, дайверы использовали воздушные шары, чтобы осторожно маневрировать каменным блоком через отверстие пещеры. Сейчас блок перевезен в порт Капри для дальнейшего изучения.

Ранее Фокус писал об уникальном сооружении на дне озера, которое обнаружили ученые. Они считают, что его построили 9000 лет назад неизвестные существа.

А также мы рассказывали о старейшей мегаструктуре Европы, которую обнаружили на дне Балтийского моря. Ученые до сих пор не определили ее назначение.