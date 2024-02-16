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Технологии и наука

Персональный нимфей императора: ученые обнаружили уникальный артефакт в Голубом гроте (фото)

Голубой грот, археологи, археология, история, император, Тиберий, вилла, Италия, Неаполь, дайверы, камень, скульптуры, статуи, блок, порт, прилив, отлив, море
Фото: Getty Images | В Голубом гроте, что у побережья Капри, Италия, ученые обнаружили неожиданную археологическую находку

В Голубом гроте, который в античные времена был личным местом для купания императора Тиберия, ученые обнаружили резной каменный блок. Вероятно, это была часть отделки грота.

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В Голубом гроте, что у побережья Капри, Италия, ученые обнаружили неожиданную археологическую находку. Исследователи из управления археологии, изобразительного искусства и ландшафта столичной области Неаполя нашли каменную глыбу на дне этой морской пещеры, пишет HeritageDaily.

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Голубой грот, размерами 60 метров в длину и 25 метров в ширину, имеет вход шириной всего два метра и высотой один метр во время отлива, что обеспечивает доступ только во время приливов и отливов, когда море спокойно. Грот служил частным местом для купания императора Тиберия в античные времена (14-37 гг. н. э.). Император приказал построить здесь императорский нимфей — место, украшенное статуями, в частности изображениями римских богов.

Прошлые подводные раскопки обнаружили такие сокровища, как три статуи римских морских богов, Нептуна и Тритона, которые сейчас выставлены в музее в Анакапри. В 2009 году со дна грота подняли семь оснований для статуй.

Голубой грот, археологи, археология, история, император, Тиберий, вилла, Италия, Неаполь, дайверы, камень, скульптуры, статуи, блок, порт, прилив, отлив, море Fullscreen
Фото: Mediaset N.V.

Этот нимфей связан с виллой ди Градола, расположенной непосредственно над Голубым гротом. Историки считают эту виллу одной из двенадцати вилл Тиберия на острове, о чем писал римский историк Тацит.

Недавно стало известно, что археологи обнаружили тщательно вырезанную каменную глыбу, погруженную на глубину 3 метра. Считается, что эта глыба была скульптурным убранством императорского нимфея.

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Чтобы поднять артефакт на поверхность, дайверы использовали воздушные шары, чтобы осторожно маневрировать каменным блоком через отверстие пещеры. Сейчас блок перевезен в порт Капри для дальнейшего изучения.

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