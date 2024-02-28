Тоннель Илона Маска под Городом грехов: СМИ, заявляют, по его стенам стекает токсичная грязь

Строители, работавшие на объекте уверяют, что растиражированный тоннель наполнен опасным химическим отстоем, оставляющим на коже рабочих ожоги.

В течение многих лет Илон Маск мечтал построить тоннели под землей, которые бы ускорили и упростили передвижение авто. Однако за все это время все, что удалось создать Илону Маску — один крошечный тоннель Hyperloop в Лас-Вегасе. Увы, работники, работавшие на этом объекте, уверяют, что он чрезвычайно опасен, пишет Futurism.

Строительством тоннеля занималась компания Маска Boring Company, которой на данный момент удалось построить лишь один тоннель, где Tesla проезжает несколько километров по освещенному неоновым светом тоннелю под Городом грехов, переправляя участников конгресса со скоростью не более 64 километра в час. Увы, теперь строители, работавшие на объекте, уверяют, что он чрезвычайно опасен.

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По словам рабочих, тоннель, построенный командой Илона Маска, также наполнен опасными отходами, консистенция которых напоминает молочный коктейль. Строители также уверяют, что эти отходы чрезвычайно токсичны и оставляют на теле того, кто с ними контактирует, ожоги.

Работники Boring Company отказались назвать свои имена, опасаясь возмездия, однако отметили, что в некоторых частях тоннельной системы Маска в Вегасе высота осадка порой может достигать 60 сантиметров. Более того, рабочие уверяют, что он обожжет кожу, если попадет на одежду или лицо.

Например, по словам рабочих, на одной из площадок под отелем Encore Las Vegas химический осадок был заполнен не только обычными побочными продуктами, такими как песок, ил или вода, но и ускорителями, используемыми для более быстрого схватывания раствора при строительстве тоннелей. Увы, по мере накопления количество токсичного осадка увеличивалось, а вместе с тем возрастали и риски.

Строители, работавшие над строительством тоннеля, обратились в Управление по охране труда и здоровья штата Невада (OSHA) и заявили, что ожоги на месте строительства были почти обычным явлением. В результате управление начало собственное расследование угроз безопасности.

Отметим, что журналисты получили доступ к ряду документов, в которых значится, что некоторые рабочие действительно получили ожоги от ускорителя. Сотрудники OSHA, однако, заявляют, что летом 2023 года на строительной площадке также произошел несчастный случай, в результате которого едва ли не погиб стажер, однако все обошлось.

В конечном итоге после проверки OSHA выписало компании Маска 8 штрафов на сумму 112 000 долларов, однако компания в данный момент оспаривает это решение. Также известно, что Управлению по охране труда штата Невада также не удалось доказать, что предполагаемые нарушения имели местоь. Впрочем, вероятно, компанию Илона Маска ждут новые проверки.

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