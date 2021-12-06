Учи матчасть. Ученый из Гарварда объяснил Илону Маску, где на самом деле находится Tesla Roadster

Астроном в комментарии к посту владельца SpaceX обучил его "космической" грамотности.

Илону Маску в комментарии к его посту в Twitter, где он написал, что его автомобиль Tesla Roadster находится на орбите Марса, указал на ошибочное представление о космосе астроном из Гарвардского университета, сообщает Futurism.

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Владелец компании SpaceX опубликовал твитт с изображением своих ракет Super Heavy и Starship, которые должны будут в будущем отправить человека на Марс. Он подписал это изображение "Мы скоро сделаем это реальностью". Позже Маск в ответ на комментарий дописал, что его автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос в 2018 году, в настоящее время находится на орбите Марса.

[ + – ] Твит Илона Маска с изображением ракет Super Heavy и Starship Фото: Twitter

Но астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвардского университета поправил Маска относительно того, по какой орбите на самом деле вращается автомобиль, все еще прикрепленный к ракете Falcon Heavy, за рулем которого сидит водитель-манекен в скафандре.

[ + – ] Моя машина в настоящее время находится на орбите Марса, - написал Маск.

"Ну, нет", — написал в Twitter Макдауэлл. "Он вращается вокруг Солнца и иногда проходит по орбите Марса. "Это не то же самое".

[ + – ] Ответ астронома из Гарварда на твит Илона Маска Фото: Twitter

Непонятно почему Маск разместил этот твит, пишет автор статьи. Возможно он хотел написать простую информацию, которая была бы понятна большинству читателей, а может быть он снова хотел привлечь внимание к бренду Tesla. А может это был просто троллинг.

В любом случае, нет никаких сомнений в том, что Макдауэлл прав, ведь он сам рассчитал траекторию полета автомобиля и ракеты. Он разместил в Twitter изображение, на котором показан орбитальный путь Tesla Roadster.

[ + – ] Астроном разместил изображение орбиты автомобиля и ракеты Фото: Twitter

"Мы определили элементы орбиты вскоре после запуска", — написал Макдауэлл.

В некоторых комментариях говорилось о том, что автомобиль может упасть на Марс или Землю, но астрономы выяснили, что вероятность того, что автомобиль врежется в любую из планет в течение ближайшего миллиона лет, составляет всего 6%, и даже если это произойдет, автомобиль, скорее всего, сгорит, когда снова войдет в атмосферу Земли.