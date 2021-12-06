Учи матчасть. Ученый из Гарварда объяснил Илону Маску, где на самом деле находится Tesla Roadster
Астроном в комментарии к посту владельца SpaceX обучил его "космической" грамотности.
Илону Маску в комментарии к его посту в Twitter, где он написал, что его автомобиль Tesla Roadster находится на орбите Марса, указал на ошибочное представление о космосе астроном из Гарвардского университета, сообщает Futurism.
Владелец компании SpaceX опубликовал твитт с изображением своих ракет Super Heavy и Starship, которые должны будут в будущем отправить человека на Марс. Он подписал это изображение "Мы скоро сделаем это реальностью". Позже Маск в ответ на комментарий дописал, что его автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос в 2018 году, в настоящее время находится на орбите Марса.
Но астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвардского университета поправил Маска относительно того, по какой орбите на самом деле вращается автомобиль, все еще прикрепленный к ракете Falcon Heavy, за рулем которого сидит водитель-манекен в скафандре.
"Ну, нет", — написал в Twitter Макдауэлл. "Он вращается вокруг Солнца и иногда проходит по орбите Марса. "Это не то же самое".
Непонятно почему Маск разместил этот твит, пишет автор статьи. Возможно он хотел написать простую информацию, которая была бы понятна большинству читателей, а может быть он снова хотел привлечь внимание к бренду Tesla. А может это был просто троллинг.
В любом случае, нет никаких сомнений в том, что Макдауэлл прав, ведь он сам рассчитал траекторию полета автомобиля и ракеты. Он разместил в Twitter изображение, на котором показан орбитальный путь Tesla Roadster.
"Мы определили элементы орбиты вскоре после запуска", — написал Макдауэлл.
В некоторых комментариях говорилось о том, что автомобиль может упасть на Марс или Землю, но астрономы выяснили, что вероятность того, что автомобиль врежется в любую из планет в течение ближайшего миллиона лет, составляет всего 6%, и даже если это произойдет, автомобиль, скорее всего, сгорит, когда снова войдет в атмосферу Земли.