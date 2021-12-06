Учи матчастину. Учений з Гарварду пояснив Ілону Маску, де насправді знаходиться Tesla Roadster

Астроном у коментарі до допису власника SpaceX навчив його "космічній" грамотності.

Ілону Маску в коментарі до його допису в Twitter, де він написав, що його автомобіль Tesla Roadster знаходиться на орбіті Марса, вказав на помилкове уявлення про космос астроном із Гарвардського університету, повідомляє Futurism.

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Власник компанії SpaceX опублікував твіт із зображенням своїх ракет Super Heavy та Starship, які мають у майбутньому відправити людину на Марс. Він підписав це зображення "Ми скоро зробимо це реальністю". Пізніше Маск у відповідь на коментар дописав, що його автомобіль Tesla Roadster, який був запущений у космос у 2018 році, зараз перебуває на орбіті Марса.

[ + – ] Твіт Ілона Маска із зображенням ракет Super Heavy та Starship Фото: Twitter

Але астроном Джонатан Макдавелл із Гарвардського університету поправив Маска щодо того, якою орбітою насправді обертається автомобіль, усе ще прикріплений до ракети Falcon Heavy, за кермом якого сидить водій-манекен у скафандрі.

[ + – ] Моя машина зараз перебуває на орбіті Марса, — написав Маск.

"Ну, ні", — написав у Twitter Макдавелл. "Він обертається навколо Сонця та іноді проходить по орбіті Марса. "Це не те саме".

[ + – ] Відповідь астронома з Гарварду на твіт Ілона Маска Фото: Twitter

Незрозуміло, чому Маск розмістив цей твіт, пише автор статті. Можливо він хотів написати просту інформацію, яка була б зрозуміла більшості читачів, а можливо, він знову хотів привернути увагу до бренду Tesla. А може, це був просто тролінг.

У будь-якому разі, немає жодних сумнівів у тому, що Макдавелл має рацію, адже він сам розрахував траєкторію польоту автомобіля та ракети. Він розмістив у Twitter зображення, на якому показано орбітальний шлях Tesla Roadster.

[ + – ] Астроном розмістив зображення орбіти автомобіля та ракети Фото: Twitter

"Ми визначили елементи орбіти незабаром після запуску", — написав Макдавелл.

У деяких коментарях говорилося про те, що автомобіль може впасти на Марс або Землю, але астрономи з'ясували, що ймовірність того, що автомобіль вріжеться в будь-яку планету протягом найближчого мільйона років, становить всього 6%, і навіть якщо це станеться, автомобіль, швидше за все згорить, коли знову ввійде в атмосферу Землі.