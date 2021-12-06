Учи матчастину. Учений з Гарварду пояснив Ілону Маску, де насправді знаходиться Tesla Roadster
Астроном у коментарі до допису власника SpaceX навчив його "космічній" грамотності.
Ілону Маску в коментарі до його допису в Twitter, де він написав, що його автомобіль Tesla Roadster знаходиться на орбіті Марса, вказав на помилкове уявлення про космос астроном із Гарвардського університету, повідомляє Futurism.
Власник компанії SpaceX опублікував твіт із зображенням своїх ракет Super Heavy та Starship, які мають у майбутньому відправити людину на Марс. Він підписав це зображення "Ми скоро зробимо це реальністю". Пізніше Маск у відповідь на коментар дописав, що його автомобіль Tesla Roadster, який був запущений у космос у 2018 році, зараз перебуває на орбіті Марса.
Але астроном Джонатан Макдавелл із Гарвардського університету поправив Маска щодо того, якою орбітою насправді обертається автомобіль, усе ще прикріплений до ракети Falcon Heavy, за кермом якого сидить водій-манекен у скафандрі.
"Ну, ні", — написав у Twitter Макдавелл. "Він обертається навколо Сонця та іноді проходить по орбіті Марса. "Це не те саме".
Незрозуміло, чому Маск розмістив цей твіт, пише автор статті. Можливо він хотів написати просту інформацію, яка була б зрозуміла більшості читачів, а можливо, він знову хотів привернути увагу до бренду Tesla. А може, це був просто тролінг.
У будь-якому разі, немає жодних сумнівів у тому, що Макдавелл має рацію, адже він сам розрахував траєкторію польоту автомобіля та ракети. Він розмістив у Twitter зображення, на якому показано орбітальний шлях Tesla Roadster.
"Ми визначили елементи орбіти незабаром після запуску", — написав Макдавелл.
У деяких коментарях говорилося про те, що автомобіль може впасти на Марс або Землю, але астрономи з'ясували, що ймовірність того, що автомобіль вріжеться в будь-яку планету протягом найближчого мільйона років, становить всього 6%, і навіть якщо це станеться, автомобіль, швидше за все згорить, коли знову ввійде в атмосферу Землі.