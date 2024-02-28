Багровые реки. Из водосточной трубы загадочно полилась кровавая жидкость: что это было (фото)

Власти и ученые провели расследование, чтобы понять, каким образом загадочная жидкость оказалась в коммуникациях.

21 февраля в 11 часов утра в одном из городов Южной Каролины произошло нечто любопытное: местные жители заметили, как из водосточной трубы вытекает кровавая жидкость, причина возникновения которой никому не известна. Позже местные жители заметили, что жидкость также появилась во дворе соседнего дома, пишет Daily Mail.

На место происшествия прибыли сотрудники местной пожарной части — изначально подозревали, что произошел "разлив токсичных веществ". Пожарные собрали образцы, загрязнившие двор и сообщили, что жидкость имеет внешний вид, "характерный для опасных отходов".

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Позже дело передали в Управление по чрезвычайным ситуациям округа Чероки. Сотрудники управления отмечают, что они собрали образцы жидкости и отправили на тестирование. Кроме того отмечается, что газовые мониторы и датчики горючих газов не зафиксировали угрозы, однако другие пробы показали повышенный уровень PH — приблизительно 11-12.

"Неизвестная жидкость" вылилась перед домом Фото: Facebook

Позже исследователи также взяли образцы и на территории другого двора, где также зафиксировали разлив "кровавой жидкости". Пожарные зафиксировали, что неизвестное вещество, вероятно, распространяется по району.

Результаты взятых ранее проб были получены лишь на этой неделе. Исследователи выяснили, что кровавая жидкость была щелочной, кислой и коррозийной, что характерно для "опасных отходов". Позже были готовы и результаты окончательного анализа, который показал, что похожая на кровь жидкость была нетоксичной краской.

Окончательный анализ показал, что кровеподобная жижа была нетоксичной краской Фото: Facebook

Отметим, что нетоксичная краска производится из натурального сырья, например, воды, растительных масел и смолы, а также растительных красителей и эфирных масел. Ученые уже выяснили, что нетоксичная краска не опасна для окружающей среды, однако она может навредить человеку: в случае проглатывания вещество может вызвать рвоту. Кроме того, краски на масляной основе могут содержать очень ядовитые растворители.

Пожарная служба и местные власти также заявили, что нашли источник утечки "кровавой жидкости", однако пока не называли ответственных за ее появление в водосточной трубе.

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