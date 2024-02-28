Скрытая угроза. В красках для татуировок нашли то, чего там быть не должно: что это было

Исследователи обнаружили, что в 83% красок для татуировок есть скрытые ингредиенты, которые не указывают в составе.

Татуировка — искусство, которым люди занимаются в течение тысячелетий. Статистика свидетельствует о том, что у трети взрослого населения США есть хотя бы один рисунок на теле. Однако теперь исследователи обнаружили нечто пугающее в красках, которые татуировщики используют для нанесения татуировки, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда под руководством исследователя химии из Бингемтонского университета в Нью-Йорке проанализировала более полусотни красок для татуировок 9 популярных брендов, используемых татуировщиками. Авторы исследования отмечают, что на работу их натолкнули чернила, используемые в предыдущих исследованиях, которые содержали вещества, не указанные на этикетках.

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Ученые протестировали чернила, производимые как мелкими, так и крупными предприятиями, и обнаружили, что 45 из 54 образцов содержали вещества, которые не были указаны на этикетке. Например, различные пигменты или добавки, которые не были включены в список. Кроме того, на некоторых этикетках также были указаны добавки, следы которых не были обнаружены в красках: на 36 упаковках — глицерин, его обнаружили лишь в 29 чернилах.

Результаты исследования показывают, что 15 чернил содержали аллерген пропиленгликоль, а в других обнаружили вредные или просто странные вещества, например, антибиотики. Авторы исследования отмечают, что до сих пор не ясно, являются ли эти загрязнения случайными или преднамеренными, потребуются дополнительные исследования, чтобы ответить на этот вопрос.

Сводная информация о несоответствиях на этикетках разных цветов Фото: Analytical Chemistry

Предыдущие исследования уже показали, что чернила для татуировок воздействуют на иммунные клетки, а небольшое их количество и вовсе может просачиваться в лимфатические узлы, по мнению ученых, это выглядит весьма тревожно.

Отметим, что еще в 2021 году ученые обнаружили некоторые проблемы, связанные с неправильной маркировкой и неуказанными добавками в 90% продуктов. Кроме того, в пигменте обнаружили примеси металлов в концентрациях, превышающих установленные пределы.

Чернила для татуировки, особенно красные оттенки, могут вызывать аллергические реакции, такие как отек, зуд и волдыри, через несколько месяцев или даже лет после первого введения. Но если ингредиенты не указаны на этикетках продуктов, сложно выяснить, что могло вызвать реакцию, и предотвратить ее повторение.

В результате авторы исследования надеются, что полученные ими результаты помогут улучшить качество производимых красок для татуировок.

Ранее Фокус писал о том, что немецкие ученые разработали "стираемые чернила" для 3D-принтера.