Чернила для татуировок полны сюрпризов: в них обнаружили вещества с интересными свойствами

Исследования показали, что мы слишком мало знаем о составе чернил, которые используются для татуировок.

Статистика показывает, что каждый третий человек в возрасте от 18 до 29 лет имеет хотя бы одну татуировку. И это только в Штатах. Ученые задались вопросом, как много мы знаем о чернилах, которые вводим под кожу — оказалось, очень мало, пишет Forbes.

Исследовательская группа во главе с Джоном Свирком, доцентом кафедры неорганической химии Государственного университета Нью-Йорка решили изучить химический состав чернил для татуировок. Отметим, что исследования все еще продолжаются, однако первые результаты уже известны, и они обеспокоили ученых.

В своем исследовании ученые анализировали химический состав различных популярных чернил и пришли к выводу, что в половине из них содержится тип пигмента, известный как азокрасители. Сами по себе эти молекулы не угрожают человеку, однако при взаимодействии с бактериями на коже или при воздействии ультрафиолета могут преобразоваться в канцерогенные соединения.

Джон Свирк считает, что чернила для татуировок недостаточно изучены учеными. По мнению химика, несмотря на то, что большинство чернил не несут угрозы человеческому организму, его беспокоит факт наличия в них потенциально опасных химических веществ с интересными свойствами.

Еще одним неприятным открытием ученых стал размер частиц в чернилах. Группа Свирка обнаружила, что часть из них были меньше 100 нанометров (в 10 тысяч раз меньше миллиметра) — ученые считают, что частицы такого размера способны проникать через клеточную мембрану и потенциально могут быть опасны для человека.

Отметим, что исследование химического состава чернил все еще не закончено, но первые "сюрпризы", найденные учеными, не обнадеживают. Профессор Свирк и его команда надеются, что полученные ими данные обратят больше внимания людей, научного сообщества и властей на процесс изготовления и сертифицирования чернил для татуировок.

Напомним, ранее Фокус писал о 27-летней австралийке, которя набила 600 татуировок, которые обошлись ей в 250 тысяч долларов.