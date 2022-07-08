Австралийка потратила $250 тысяч на 600 татуировок

Свою первую татуировку Эмбер сделала в 16 лет.

27-летняя Эмбер Люк из Брисбена (Австралия) нанесла на свое тело 600 татуировок, а также рассказала о том, как временно ослепла из-за увлечения процедурами, пишет Daily Mail.

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Первую татуировку "девушка-дракон" сделала еще в 16 лет, и это, по ее словам, "был выброс негативной энергии, что стало настоящей вехой".

"Мне казалось, что я пережила что-то такое эйфорическое, это было мирно и по-домашнему. Я все еще чувствую это, это гордость и радость, это потрясающе", – призналась она.

Модель из Instagram и OnlyFans, известная в сети под псевдонимом Blue Eyes White Dragon, однажды ввела синие чернила себе в глазные яблоки во время болезненной 40-минутной процедуры, в результате которой она ослепла на три недели.

Она также потратила 70 тысяч долларов на экстремальные модификации тела, включая разрез языка, увеличение груди, наполнители щек и губ, остроконечные имплантаты в ушах и бразильскую подтяжку ягодиц. Эмбер также имеет многочисленные пирсинги, а ее зубы заточены в клыки.

Изменения внешности не всегда шли по плану. Девушка говорит, что у нее бывал шок и случались припадки после посещения салона, хотя она никогда не была эпилептиком. Когда ей дважды разрезали язык, чтобы сделать его раздвоенным, как у змеи, она испытывала мучительную боль. Особенно сильной она была во второй раз, когда пришлось разрезать зарубцованную ткань, потому что первая процедура не удалась. Однако Эмбер совершенно не жалеет о пережитых мучениях:

"Опыт, через который я прошла, сделал меня чрезвычайно стойкой и сильной, я приобрела так много знаний об анатомии".

Австралийка утверждает, что татуировки помогли ей преодолеть депрессию и избавили от мыслей о суициде, которые посещали ее в юности.

[ + – ] Эмбер до и после трансформаций Фото: Dailymail.co.uk

"В 18 лет я была настолько кататонически подавлена, склонна к суициду и была ходячей мертвой девочкой. Я онемела. Большую часть времени я ненавидела себя – эта ненависть была глубокой. Меня это мучило. Теперь я полностью превратилась в человека, которым я горжусь. Я сильная женщина, которая точно знает, чего хочет, и кто она", – заявила Эмбер.

Девушка считает, что у каждого свое представление о красоте, и человек сам должен решать, что для него красиво, не опираясь на мнение других людей.

"Не все воспитаны такими открытыми, общество в основном закрытое. Необходимо освободиться от предрассудков, стоящих за татуировками", – сказала она.

На "улучшайзинг" Люк потратила порядка 250 тысяч долларов, причем значительная часть этой суммы была заработана ею торговлей наркотиками. В мае прошлого года бывшая топлесс официантка из преступной байкерской банды едва избежала тюремного заключения, несмотря на то, что признала себя виновной в торговле наркотиками по семи обвинениям. Вердикту суда передовал обыск полицией ее дома в Капалабе, где правоохранители обнаружили запечатанные пакеты с марихуаной и другие наркотики.

Окружным судом Брисбена в мае 2021 года Эмбер была приговорена к трем годам лишения свободы с немедленным условно-досрочным освобождением для лечения проблем с психическим здоровьем, которые, по ее словам, преследовали ее взрослую жизнь.

Напомним, в Украине – бум на татуировки с патриотической тематикой.