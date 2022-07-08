Австралійка витратила $250 тисяч на 600 татуювань

Своє перше татуювання Ембер зробила у 16 років.

27-річна Ембер Люк із Брісбена (Австралія) нанесла на своє тіло 600 татуювань, а також розповіла про те, як тимчасово осліпла через захоплення процедурами, пише Daily Mail.

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Перше татуювання "дівчина-дракон" зробила ще у 16 років, і це, за її словами, "був викид негативної енергії, що стало справжньою віхою".

"Мені здавалося, що я пережила щось таке ейфоричне, це було мирно і по-домашньому. Я все ще відчуваю це, це гордість і радість, це чудово", — зізналася вона.

Модель з Instagram і OnlyFans, відома в мережі під псевдонімом Blue Eyes White Dragon, одного разу ввела синє чорнило собі в очні яблука під час хворобливої 40-хвилинної процедури, внаслідок якої вона осліпла на три тижні.

Вона також витратила 70 тисяч доларів на екстремальні модифікації тіла, включаючи розріз язика, збільшення грудей, наповнювачі щік та губ, гострі імплантати у вухах та бразильську підтяжку сідниць. Ембер також має численні пірсинги, а її зуби заточені в ікла.

Зміни зовнішності не завжди йшли за планом. Дівчина каже, що у неї був шок і траплялися напади після відвідин салону, хоча вона ніколи не була епілептиком. Коли їй двічі розрізали язик, щоб зробити його роздвоєним, як у змії, вона зазнавала жахливого болю. Особливо сильним він був удруге, коли довелося розрізати зарубцьовану тканину, бо перша процедура не вдалася. Однак Ембер зовсім не шкодує про пережиті муки:

"Досвід, через який я пройшла, зробив мене надзвичайно стійкою та сильною, я отримала так багато знань про анатомію".

Австралійка стверджує, що татуювання допомогли їй подолати депресію та позбавили думок про суїцид, які відвідували її в юності.

[ + – ] Ембер до та після трансформацій Фото: Dailymail.co.uk

"У 18 років я була настільки кататонічно пригнічена, схильна до суїциду і була ходячою мертвою дівчинкою. Я оніміла. Більшу частину часу я ненавиділа себе — ця ненависть була глибокою. Мене це мучило. Тепер я повністю перетворилася на людину, якою пишаюся. Я сильна жінка, яка точно знає, чого хоче, і хто вона”, — заявила Ембер.

Дівчина вважає, що в кожного своє уявлення про красу, і людина сама має вирішувати, що для неї красиво, не спираючись на думку інших людей.

"Не всі виховані такими відкритими, суспільство переважно закрите. Необхідно звільнитися від забобонів, що стоять за татуюваннями", — сказала вона.

На "покращайзинг" Люк витратила близько 250 тисяч доларів, причому значну частину цієї суми вона заробила торгівлею наркотиками. У травні минулого року колишня топлес офіціантка зі злочинної байкерської банди ледве уникла тюремного ув'язнення, попри те, що визнала себе винною в торгівлі наркотиками за семи звинуваченнями. Вердикт суду передавав обшук поліцією її будинку в Капалабі, де правоохоронці виявили запечатані пакети з марихуаною та інші наркотики.

Окружний суд Брісбена у травні 2021 року Ембер засудив до трьох років позбавлення волі з негайним умовно-достроковим звільненням для лікування проблем із психічним здоров'ям, які, за її словами, переслідували її доросле життя.

Нагадаємо, в Україні — бум на татуювання із патріотичною тематикою.