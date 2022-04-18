В Україні новий тренд — татуювання з "байрактарами" та листям каштана (фото)

Українці все частіше замовляють татуювання з патріотичною символікою і військовою атрибутикою. Про це в інтерв'ю Фокус розповіла майстриня тату з Києва Дар'я Криж.

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Після початку російського вторгнення в Україні спостерігається справжній бум на патріотичні татуювання. Тепер клієнти замовляють зображення "байрактарів", "паляниці" та ланцюжка ДНК, забарвленого у жовто-блакитні кольори. Про це в інтерв'ю Фокус розповіла майстриня тату з Києва Дар'я Криж.

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Ще з 2014 року у неї з'явилися замовлення татуювання з патріотичними мотивами. "Але якщо раніше подібний запит був один раз на півтора місяці, то зараз за тиждень може звернутися 10-15 людей", — уточнює дівчина.

Справжнім каталізатором нового тренду стала поява мемів про "русский военный корабль", говорить Криж.

За словами тату-майстрині, багато клієнтів роблять тату на згадку про ті події останніх місяців, які змінили життя багатьох людей. "Дуже часто клієнти кажуть, що їм через війну довелось поїхати, а коли вони повернулись, то зрозуміли щось важливе про свій дім, про те, де вони хочуть бути, що для них взагалі є цінним. Тому вони можуть замовляти цитати, які саме зараз стали для них особливо символічними", — коментує співрозмовниця Фокусу.

Одна з таких особливих робіт — контур України та серце на місці Києва. Клієнтка Криж втратила будинок, у нього влучив снаряд. Після цього дівчина вирішила, що з Києва більше не поїде, і на знак своєї любові до міста зробила татуювання.