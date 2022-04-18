В Украине новый тренд — татуировки с "байрактарами" и листьями каштана (фото)

Украинцы все чаще заказывают татуировки с патриотической символикой и военной атрибутикой. Об этом в интервью Фокусу рассказала мастер тату из Киева Дарья Крыж.

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После начала российского вторжения в Украине наблюдается настоящий бум на патриотические татуировки. Теперь клиенты заказывают изображения "байрактаров", "паляниці" и цепочки ДНК, окрашенной в желто-голубые цвета. Об этом в интервью Фокусу рассказала мастер тату из Киева Дарья Крыж.

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Еще с 2014 года у нее появились заказы на татуировки с патриотическими мотивами. "Но если раньше подобный запрос был один раз в полтора месяца, то сейчас за неделю может обратиться 10-15 человек", — уточняет девушка.

Настоящим катализатором нового тренда стало появление мемов о "русском военном корабле", говорит Крыж.

По словам тату-мастера, многие клиенты делают тату в память о тех событиях последних месяцев, которые изменили жизни многих людей. "Очень часто клиенты говорят, что им из-за войны пришлось уехать, а когда они вернулись, то поняли что-то важное о своем доме, о том, где они хотят быть, что для них вообще ценно. Поэтому они могут заказывать цитаты, которые сейчас стали для них особенно символичными", — комментирует собеседница Фокуса.

Одна из таких особенных работ — контур Украины и сердечко на месте Киева. Клиентка Крыж потеряла дом, в него попал снаряд. После этого девушка решила, что из Киева больше не уедет, и в знак своей любви к городу сделала татуировку.