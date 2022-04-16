Листья каштана и "паляниця". В Украине бум на патриотические тату

С начала российского вторжения украинцы все чаще делают татуировки на патриотическую тематику. Тату-мастер Дарья Крыж рассказала Фокусу, как изображения "байрактаров", "паляниці" и каштановых листьев стали символичными для ее клиентов.

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Филолог по образованию, Дарья Крыж уже много лет делает татуировки. До начала полномасштабной войны в основном работала с флористическими мотивами, но сегодня большинство клиентов заинтересованы в патриотических символах. Фокус поговорил с мастером тату о том, какие эскизы теперь выбирают заказчики и почему контур Украины с сердцем на месте Киева приобрел особую ценность.

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"Відбій тривоги"

Заказов на патриотические тату после российского вторжения стало больше?

— Безусловно, их стало больше. Еще с начала войны в Украине, с 2014 года, у меня были заказы на патриотические татуировки, но не в таком количестве. То есть, если раньше подобный запрос был один раз в полтора месяца, то сейчас за неделю может обратиться 10-15 человек. Естественно, это началось не с 24 февраля, потому что сначала людям было не до того, но уже с 10-12 марта клиенты пишут очень активно. Плюс настоящим катализатором этого бума стали мемы о "русском военном корабле" и "палянице". Например, я делала рисунок, где утенок с ножом и подписью: "Скажи "паляниця".

Киевский художник Александр Грехов нарисовал свой эскиз: слово "паляниця", а под ним сердечко. Средства от этой татуировки я полностью перечисляю в волонтерский штаб "Зграя", в котором работаю. Вообще, на протяжении последних пяти лет я работала с фондом "Таблеточки", у меня был проект "Добре татуювання", средства от которого шли на нужды фонда. Теперь я поняла, что могу не просто зарабатывать деньги, а сделать формат социального предпринимательства. Планирую перечислять определенный процент от каждой сделанной татуировки на военные или другие волонтерские нужды.

[ + – ] Дарья Крыж: "Заказов на патриотические тату за время войны стало намного больше"

Кто сегодня ваши клиенты в первую очередь?

— Вообще это может быть кто угодно, но все же у меня скорее женская аудитория, потому что я работаю с флористическими мотивами. Сейчас часто обращаются военные, им я делаю татуировки бесплатно.

С чем же все-таки, по вашему мнению, связан этот бум? Это только о волне патриотизма, которую сейчас чувствуют все украинцы, или дело в том, что люди хотят запомнить какие-то конкретные события?

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— Люди именно так и пишут: "Это для меня очень важный момент в жизни, и я хочу это запомнить". Иногда татуировки делают просто для поддержания боевого духа, для поддержки самого себя. Очень часто клиенты говорят, что им из-за войны пришлось уехать, а когда они вернулись, то поняли что-то важное о своем доме, о том, где они хотят быть, что для них вообще ценно. Поэтому они могут заказывать цитаты, которые сейчас стали для них особенно символичными.

Собственно, я тоже планирую сделать себе татуировку у другого мастера с двумя фразами. Первое — из стихотворения Сергея Жадана, которое он посвятил погибшему под Попасной военному: "Бути соняшником в полях Донбасу — це знати як жити і за що помирати". А также это цитата из письма Василия Стуса жене: "Будьмо гідні місії своєї".

Недавно я делала татуировку девушке с картой Украины и фразой "Відбій тривоги" — это те слова, которые приобрели такую ​​ценность именно сейчас. Другая девушка заказала татуировку с контуром Украины и сердечком на месте Киева. Она потеряла дом, в него попал снаряд. Собственно, после того, как это произошло, она сказала: "Сейчас я поняла, что из Киева больше не уеду". Теперь у нее нет дома, живет где-то у друзей, но в то же время эта ситуация стала для нее ключевой и поворотной. Или вот клиентка попросила написать имя своего мужа, который пошел служить в ВСУ. Вроде это и не патриотическая татуировка, но очень особенная именно для нее и тоже связана с определенными событиями.

[ + – ] Фраза "Відбій тривоги" приобрела особенную ценность для украинцев

Военные же нередко делают татуировки со словами об успехе, о фортуне, потому что для них это актуально именно сейчас.

Часто клиенты просят строфы из стихов?

— Цитаты из украинской поэзии были популярны и до войны. Лина Костенко, Сергей Жадан, строчки из украинских песен. То есть, это действительно распространенная практика. Люди любят строчку из Леси Украинки — Contra Spem Spero, или фразу из Лины Костенко — "Людина нібито не літає, а крила має". Ну, и, конечно, встречаются строки из песен, например "Я не здамся без бою" "Океана Эльзы" и другие.

О "Байрактарах" и поисках национальной идентичности

Как все происходит – человек приходит с конкретной идеей, а вы ее уже визуально оформляете?

— Иногда человек точно знает, что он хочет, или выбирает что-то из того, что уже есть в наличии у меня. Бывает такое, что клиент приносит идею, и это может звучать так: "Хочу колоски, цветок мака, фразу "Наш дім — це ми" и элементы украинского флага", и я уже по заказу рисую эскиз. К примеру, девушка попросила сделать татуировку с силуэтом "Байрактара" на обеих руках. И я нарисовала такой эскиз как раз под ее заказ.

[ + – ] Если клиент точно знает, какой рисунок хочет, Дарья Крыж может оформить его визуально

Некоторые люди просто приносят рисунки из интернета и говорят, что хотят такую ​​же татуировку. Если это, например, герб, то на него нет авторского права, мне не нужно ни у кого спрашивать разрешения, чтобы его сделать. Но когда мне показывают работу другого мастера, я отказываюсь, потому что брать деньги за чужой интеллектуальный труд не хочу. В этом случае предлагаю разработать схожий эскиз, но в своем стиле.

Какое ваше любимое тату за это время?

— Рисунок каштана в двух слоях, это татуировка по моему авторскому эскизу. Там один графический рисунок — контур каштановых листьев, а другой слой — немного смещенный зеленый цвет, как будто вы взяли листик, окунули его в краску и сделали отпечаток, тогда он получается такой неровный. То есть, это такая зелено-черная картинка с подписью "Киев". Сейчас это моя любимая работа.

А почему именно эта?

— Я ее очень легко нарисовала. Да и девушке, для которой я делала эскиз, он сразу "откликнулся", она без вопросов его согласовала. Плюс я киевлянка, всю жизнь прожила в Киеве, и мне нравятся каштановые листья. Но самым популярным изображением каштана как символа города всегда был такой графический, геометрический рисунок. Я очень часто делаю именно такую ​​татуировку, потому что многие киевляне хотят таким образом обозначить свою любовь к городу. Но эта девушка попросила сделать ей другой, авторский эскиз, и сейчас он уже стал очень популярным. Мне уже четвертый человек пишет с просьбой сделать такую ​​татуировку.

[ + – ] Любимой работой последнего времени Дарья Крыж называет листья каштана

Еще один такой популярный рисунок – это цепочка ДНК, окрашенная в желтый и голубой цвета.

Вы рассказали пронзительную историю о девушке, потерявшей свой дом. Какие еще клиенты вам особенно запомнились за это время?

— Однажды ко мне пришел парень с конкретным запросом: он сделал татуировку по мотиву изображения скифского золотого орла, это центральная фигура геральдических символов Кировоградщины. Там проводились раскопки Мельгуновского кургана – древнейшего кургана в степной Скифии. Одной из находок, собственно, стал этот золотой орел. Парень показал мне фотографию, и мы сделали ему на запястье силуэт этого орла.

Его профессия никак не связана с археологией, он не работал на раскопках, просто это человек, интересующийся историей Украины, происхождением украинцев, и для меня это важно. Вообще, очень многие тянутся к корням, начинают изучать какие-то исторические источники, чтобы просто больше разбираться в своей идентичности. В Украине сейчас такое безумное осознание самих себя, это очень интересный исторический момент. И я своей работой к этому тоже частично приобщаюсь.

[ + – ] Скифский золотой орел

Патриотические татуировки во время войны

В соцсетях нередко критикуют тех людей, кто делает татуировки во время войны, потому что из-за этого они не могут быть донорами крови. Можете это прокомментировать?

— Я всегда предупреждаю всех своих клиентов, сразу говорю, что они не смогут полгода быть донорами. Многие люди пишут, что они только недавно сдавали кровь, или им по тем или иным причинам нельзя быть донорами. Вообще, это личная позиция каждого. Если человек не хочет быть донором, его никто не может заставить.

Некоторые сейчас просто боятся делать патриотические татуировки, потому что те украинцы, кто попадал в плен к российским оккупантам, рассказывали, что их раздевали и осматривали на наличие тату с национальной символикой. Думаю, если человек уже решил для себя, что он хочет патриотическую татуировку, он осознает все существующие риски.