Чорнила для татуювань сповнені сюрпризів: у них виявили речовини з цікавими властивостями

Дослідження показали, що ми надто мало знаємо про склад чорнила, яке використовують для татуювань.

Статистика показує, що кожна третя людина віком від 18 до 29 років має хоча б одне татуювання. І це лише в Штатах. Учені запитали, як багато ми знаємо про чорнило, яке вводимо під шкіру, — виявилося, дуже мало, пише Forbes.

Дослідницька група на чолі з Джоном Свірком, доцентом кафедри неорганічної хімії Державного університету Нью-Йорка, вирішили вивчити хімічний склад чорнила для татуювань. Зазначимо, що дослідження все ще продовжуються, проте перші результати вже відомі, і вони стурбували вчених.

У своєму дослідженні вчені аналізували хімічний склад різних популярних чорнил і дійшли висновку, що в половині з них міститься тип пігменту, відомий як азобарвник. Самі собою ці молекули не загрожують людині, проте за взаємодії з бактеріями на шкірі або за впливу ультрафіолету можуть перетворюватися на канцерогенні сполуки.

Джон Свірк вважає, що чорнило для татуювань недостатньо вивчене вченими. На думку хіміка, незважаючи на те, що більшість чорнил не несуть загрози людському організму, його турбує факт наявності в них потенційно небезпечних хімічних речовин із цікавими властивостями.

Ще одним неприємним відкриттям учених став розмір часток у чорнилі. Група Свірка виявила, що частина з них була меншою за 100 нанометрів (у 10 тисяч разів меншою за міліметр) — учені вважають, що частки такого розміру здатні проникати через клітинну мембрану та потенційно можуть бути небезпечними для людини.

Зауважимо, що дослідження хімічного складу чорнила все ще не закінчені, але перші "сюрпризи", знайдені вченими, не обнадіюють. Професор Свірк і його команда сподіваються, що отримані ними дані звернуть більше уваги людей, наукової спільноти та влади на процес виготовлення та сертифікації чорнила для татуювань.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 27-річну австралійку, яка набила 600 татуювань, які коштували їй 250 тисяч доларів.