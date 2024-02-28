Обработанные поля несут в себе угрозу: пестициды связали с развитием болезни Паркинсона

Пестициды, использующиеся при обработке урожая, могут нести в себе скрытую угрозу, тайно повреждая наш мозг и повышая риск возникновения опасной и неизлечимой болезни.

Недавнее исследование выявило опасную связь между некоторыми пестицидами и болезнью Паркинсона. Из-за их распространенности в зоне риска развития тяжелого заболевания могут оказаться миллионы людей. Ученые надеются, что если их результаты все же подтвердятся в будущем, мы сможем вовремя отказаться от использования опасных веществ, пишет Medpage Today.

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Исследование, в котором приняли участие более 21 миллиона человек, показало, что люди, живущие в округах с высоким уровнем использования пестицидов, таких как симазин, атразин и линдан, более склонны к развитию болезни Паркинсона. Если говорить в цифрах, то в районах с наибольшим количеством симазина риск развития болезни Паркинсона увеличился на 36%, атразина — на 31%, а линдана — на 25% по сравнению с районами, где эти химикаты используются реже, говорит Бриттани Кржизановски, автор исследования.

Это не первый случай, когда пестициды оказываются под микроскопом науки из-за их пагубного влияния на наше здоровье, но данное исследование отличает то, как оно сужает список подозреваемых вредных соединений до конкретных типов и регионов, лишь добавляя весомости аргументу многих ученых о том, что окружающая среда играет большую роль в развитии этой опасной болезни. Оно не просто бросается не подкрепленными обвинениями, а оперирует тщательно проведенным анализом, учитывающим другие факторы, которые могли бы исказить результаты, например загрязнение воздуха.

Таким образом ученые считают, что болезнь Паркинсона, от которой страдают миллионы людей, может быть связана с вещами, которые мы вполне можем контролировать. Эксперт Рэй Дорси из Рочестерского университета, который не принимал участия в исследовании, полагает, что снижение воздействия или полный отказ от этих химических веществ может сделать болезнь Паркинсона менее распространенной.

Ученые предлагают глубже изучить, насколько широко распространена эта проблема, и призывают к действиям по снижению рисков развития болезни. Одновременно они призывают к дальнейшим исследованиям, поскольку многие пестициды до сих пор не изучены на предмет их влияния на наше здоровье, даже не беря в расчет болезнь Паркинсона. Их научная работа — это значительный шаг в сторону понимания и, возможно, предотвращения случаев возникновения болезни Паркинсона путем изучения факторов окружающей среды, которые мы сможем контролировать.

Ранее Фокус писал о том, опасные пестициды нашли в большей части бутылок вина. Новое исследование выявило, что большая часть вин, продающихся даже в дорогих магазинах, содержит вещества способные вызвать рак. Ученые советуют очень внимательно относиться к выбору напитка.

Также Фокус писал о том, в каком органе изначально зарождается болезнь Пакринсона. Новое исследование показало, что путь от проблем с кишечником до болезни может быть короче, чем мы могли себе представить.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.