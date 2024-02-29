Неудобное открытие. Ученые впервые наблюдали за сексом китов: вопросов больше, чем ответов (фото)

Физические сексуальные отношения двух китов впервые были запечатлены исследователями, но это едва ли пролило свет на их жизнь, скорее загадок стало только больше.

Два морских фотографа делали снимки у берегов Мауи, когда заметили пару горбатых китов (Megaptera novaeangliae). Исследователи заметили, что один из них продолжал неоднократно вступать в сексуальные отношения с другим китом, однако нечто было удивительным — оба этих кита были взрослыми самцами, пишет Science Alert.

По словам старшего автора статьи, описывающей это взаимодействие пары горбатых китов, Стефани Стэк, эти записи фактически стали первыми за всю историю наблюдений — ранее ученые никогда не наблюдали секс китов.

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Отметим, что гомосексуальное поведение на самом деле достаточно распространено в животном мире и ранее уже было задокументировано у некоторых видов китообразных, в том числе серых китов, дельфинов и косаток. Теперь к этому списку можно добавить и горбатых китов.

Исследователи отмечают, что за столетия наблюдений им удалось раскрыть социальное поведение и модели миграции горбатых китов, однако их репродуктивная деятельность все еще оставалась загадкой для ученых. Теперь все изменилось, хотя ученые считают, что новые данные скорее поднимают больше вопросов, чем проливают свет на поведение китов.

Два взрослых горбатых самца были замечены в сексуальном поведении Фото: Lyle Krannichfeld/Brandi Romano

Горбатые киты размножаются, однако совокупление, как и во всем животном мире, не является исключительно репродуктивным актом. Китообразные, как показывают предыдущие исследования, могут вступать в сексуальные связи, чтобы отработать свои движения, улучшить социальные связи, усилить доминирование, уменьшить репродуктивные возможности других особей или ослабить социальную напряженность. Более того, ученые обнаружили, что в большинстве случаев сексуальная активность происходит между животными одного пола.

Первые в истории науки кадры секса горбатых китов были сделаны фотографами Лайлом Краннихфельдом и Брэнди Романо. Исследователи изучили снимки, сделанные фотографами, и обнаружили, что у одного из китов было слабое здоровье: он был худым, покрыт вшами, а его нижняя челюсть была сильно травмирована, вероятно, в результате столкновения с кораблем.

В то же время второй кит, казалось, был в отличной физической форме. Ученые также заметили, в течение всего времени наблюдения его репродуктивный орган был вытянут и он неоднократно приближался к нездоровому киту, удерживая его грудными плавниками, и вступал с ним в сексуальные отношения.

Было замечено, что второй кит несколько раз проникал в первого кита Фото: Lyle Krannichfeld/Brandi Romano

По словам Стэк, первый кит, вероятно, какое-то время болел, а потому был ослаблен и, возможно, умирал. Эти детали делают встречу горбатых китов еще более любопытной для науки, поскольку есть несколько причин для такого поведения.

Одной из вероятных причин считается укрепление социальных связей с больным китом. Однако есть и менее приятное объяснение: ученые полагают, что второй кит мог доминировать над более слабым самцом и демонстрировал свою силу и физическое здоровье в сравнении с более слабой особью. На такие домыслы ученых натолкнуло то, что первый кит принял позу, которая в нескольких моментах "казалась оборонительной". Если это так, это указывает на то, что сексуальное поведение в действительности могло быть нежелательным, но больной кит попросту не мог сопротивляться.

Стэк также отмечает, что это наблюдение на самом деле подняло множество вопросов о сексуальном поведении горбатых китов, чем дало ответов. Авторы считают, что задокументированный пример нерепродуктивного поведения самцов, включая уникальный случай, когда очевидно раненый и больной кит был подвержен проникновению внешне здоровым сородичем, является "любопытным с точки зрения науки". Авторы исследования отмечают, что такое поведение горбатых китов требует дальнейшего исследования, чтобы понять причины этого поведения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли разговаривать с китами на их "языке": они пообщались с китом по имени Твен.