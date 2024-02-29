Неправильные пчелы. Найдены осы, которые производят мед в большом количестве (видео)

Несмотря на то, что вся слава достается пчелам, некоторые насекомые также способны производить мед, причем в больших количествах.

Едва ли осы являются одними из любимчиков людей, однако они играют важную роль в опылении и регулировании вредителей растений. Но, когда дело доходит до производства меда — вся слава достается пчелам, хотя некоторые осы также способны производить мед, пишет IFLScience.

В исследовании 2018 года ученые попытались исправить репутацию ос, заявив, что они регулируют популяции других насекомых, которые являются разносчиками человеческих болезней. Более того, известно, что осы выполняют большую часть работы по опылению посевов, однако их негативная репутация, вероятно, обусловлена не слишком приятными встречами с людьми.

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Отметим, что люди, как правило, сталкиваются с классическими социальными осами с желтыми и черными полосами, которые могут стать агрессивными и жалят людей, в особенности когда испытывают недостаток в еде. Именно с этим видом насекомых люди сталкиваются чаще всего, несмотря на то, что они составляют менее 1% жалящих ос: в целом в мире насчитывается около 100 000 видов ос, и большинство из них не опасны для людей.

Любопытно, что один вид ос в действительности мог бы соперничать с пчелами, так как представители этого вида способны производить огромное количество меда — речь идет о мексиканских медовых осах (Brachygastra mellifica). Исследователи отмечают, что представители этого вида в целом являются одними из немногих ос, производящих мед в таких же количествах, как и пчелы — они производят его в огромных сотах, срыгивая нектар в гнездо.

Мексиканские медовые осы меньше медоносной пчелы и полностью черного цвета. Они приклеивают пыльцу к своим волосатым телам по ходу опыления посевов. Любопытно, что именно эти осы стали одними из первых опылителей авокадо в Центральной Америке, еще до прибытия сюда медоносных пчел.

По словам доктора Элли Ледбитер из Института зоологии и Лондонского зоологического общества, мексиканские медовые осы в действительности являются далекими родственниками медоносных пчел, однако они не слишком похожи. Например, генетически эти два вида чрезвычайно разные, однако они используют одинаковое поведение. В дальнейшем ученые хотят сосредоточиться на том, чтобы понять чем обусловлено медоносное поведение ос и пчел.

Известно, что осы производят меньшее количество меда, чем пчелы, однако он также съедобен для человека. Исследователи отмечают, что мед ос по вкусу напоминает кленовый сироп, а в его образцах ранее был обнаружен подсолнечник, мескитовое дерево и падевая роса.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли новый вид крошечных ос, которых назвали в честь паба.