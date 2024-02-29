Программирует нас на покупки: ученые узнали, как реклама молочных продуктов влияет на нас

Новое исследование ученых выявило, что подверженность рекламе молочных продуктов заставляет нас чаще отдавать им предпочтение при заполнении корзины в магазинах, увеличивая нашу тягу к ним.

Многие из нас любят съесть кусочек сыра или шарик мороженого время от времени, но, начиная с 60-х годов прошлого века мы все чаще отказываемся от употребления обычного стакана молока. Люди, которые следят за тем, чтобы в наших холодильниках было много молочных продуктов, пытаются изменить эту ситуацию. Они со всех сторон забрасывают нас рекламой, постами в социальных сетях и прочими доводами, почему мы должны употреблять больше молочных продуктов. Новое исследование позволило выяснить, действительно ли все эти просветительские усилия заставляют нас покупать и употреблять больше молочных продуктов, пишет Newswise.

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Стефани Кларк, бывшему профессору из Университета штата Айова, было интересно, заставит ли просвещение людей о пользе молочных продуктов для здоровья чаще тянуться к ним, особенно тех, кто не получает достаточного их количества в своем рационе. В исследовании ее команды приняли участие взрослые люди, которые изначально не употребляли рекомендуемые три порции молочных продуктов в день.

В начале исследования они провели опрос, а затем создали дискуссионные группы, в которых не позволяли участникам много общаться между собой. Таким образом, они смогли эффективно передавать информацию о молочном питании с помощью инфографики. Они даже попросили участников попробовать разные виды мороженого, чтобы обсудить такие вопросы, как содержание лактозы и сахара в єтих продуктах.

Проведя несколько опросов до и после дискуссии, выяснилось, что информационные сессии вполне сработали. Люди стали покупать и употреблять больше молочных продуктов — все, от сыра до йогурта, и особенно молоко, выросло в потреблении. Причем потребление молока выросло впечатляюще: каждый человек выпивал как минимум на одну порцию больше раз в неделю.

Несмотря на то, что такой рост любви к молочным продуктам — хорошая новость, участники исследования все еще не достигли идеальной отметки в 21 порцию молочных продуктов в неделю, заявили ученые. Они считают, что им предстоит еще много работы, как для того, чтобы выяснить, как поддерживать этот молочный тренд в долгосрочной перспективе, так и для того, чтобы изменить способ, которым они делятся информацией. Вывод из этого исследования довольно очевиден: когда люди узнают о полезных свойствах каких-либо продуктов, они с большей вероятностью добавят их в свои корзины и рацион.

Ранее Фокус писал о том, что наука поставила точку в вопросе о жирном и нежирном молоке. Новые исследования перевернули все наши укрепившиеся понятия о пользе и вреде молочных продуктов, стремясь облегчить нелегкий выбор в пользу того или иного продукта.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

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