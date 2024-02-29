Орех, переживший динозавров: как люди искусственно распространили фундук по планете

Человечество с давних времен оказывало серьезное влияние на окружающую нас среду, а наша любовь к определенному ореху вовсе стала причиной его распространенности, считают ученые.

Еще задолго до появления супермаркетов и магазинов с внушительным ассортиментом продуктов, у наших предков в Европе была большая любовь к фундуку. Для них орехи были не просто вкусным лакомством, они были ключевой частью их рациона, обеспечивая их организм необходимыми питательными веществами и энергией. Исследователи покопались в истории и нашли много интересного о том, что любовь к фундуку осталась неизменной, даже когда мир вокруг наших предков начал сильно меняться, пишет Popular Science.

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Когда ледниковый период постепенно сбавил свои обороты и Земля вновь потеплела, около 14 000 лет назад ландшафты Швеции начали преображаться. Тающие ледники освободили место для новой растительной жизни, и вскоре повсюду появились сосны и березы. Затем к ним присоединился орешник, и примерно 8 000 лет назад он стал доминировать в лесных массивах южной Швеции. Впрочем, в этих лесах, не похожих на современные, было множество деревьев, которые создавали уникальную среду.

Когда около 4 000 лет назад люди начали заниматься земледелием, цветущие ландшафты стали еще шире. Но несмотря на все эти перемены, лесные орехи оставались любимой едой для человека того времени. Они были хороши как в качестве еды, так и для других целей, например, играя роль топлива для костров.

Ученые придумали необычный способ использовать старые скорлупки фундука, чтобы выяснить, какой была окружающая среда в те времена. В ходе своего исследования, они рассмотрели различные типы углерода в скорлупе, что позволило им определить, сколько света и воды получали растения, когда росли.

Сравнивая фундук разных времен — от мезолита, когда охота и собирательство были основными источниками пищи, до железного века, когда им на смену пришло земледелие, исследователи обнаружили, что ранний фундук чаще рос в более густых, покрытых деревьями районах. Позже, когда все больше земель было расчищено под фермерские хозяйства, фундук стали собирать на более открытых пространствах. Этот сдвиг в экосистеме растений показывает, насколько сильно человек уже изменял окружающую среду даже тысячи лет назад.

Эти маленькие лесные орехи пережили многое — от ледникового периода до зари земледелия. Они видели, как менялся мир, и остались в нем фаворитами, приспосабливаясь вместе с ландшафтами и людьми, живущими в них. Работа исследователей по изучению этих орехов еще не закончена — они стремятся продолжить собирать данные о них, используя эти ореховые капсулы времени, чтобы раскрыть новые секреты прошлого нашей планеты и того, как наши предки формировали ее на протяжении тысячелетий.

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